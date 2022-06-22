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Estava internada

Marilu Bueno morre aos 82 anos no Rio de Janeiro

Artista estava internada há um mês no Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul. A causa da morte não foi informada.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 19:25

Marilu Bueno
Marilu Bueno trabalhou 50 anos na televisã Crédito: Reprodução @universodobi
Marilu Bueno morreu aos 82 anos, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (22), informou o hospital em que ela estava internada. A atriz estava em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto desde maio. A causa da morte não foi informada.
Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, a atriz, internada desde 27 de maio, fez uma cirurgia no abdômen e estava no CTI, sedada e fazendo auxílio de um respirador. Marilu Bueno esteve recentemente no elenco da novela Salve-se Quem Puder, iniciada em 2020 e concluída no ano seguinte por conta da pandemia de Covid-19.
Marilu Bueno trabalhou 50 anos na televisão e participou de várias novelas e programas de sucesso. Entre os trabalhos da atriz na TV Globo estão as novelas “Alto Astral” (2014), “Eta Mundo Bom” (2016), “Guerra dos Sexos” e “Kubanacan”, além dos programas “Escolhinha do Professor Raimundo”, “Sítio do Pica-pau Amarelo” e “A Grande Família”.

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