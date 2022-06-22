Marilu Bueno morre aos 82 anos no Rio de Janeiro

Marilu Bueno trabalhou 50 anos na televisã Crédito: Reprodução @universodobi

Marilu Bueno morreu aos 82 anos, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (22), informou o hospital em que ela estava internada. A atriz estava em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto desde maio. A causa da morte não foi informada.

Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, a atriz, internada desde 27 de maio, fez uma cirurgia no abdômen e estava no CTI, sedada e fazendo auxílio de um respirador. Marilu Bueno esteve recentemente no elenco da novela Salve-se Quem Puder, iniciada em 2020 e concluída no ano seguinte por conta da pandemia de Covid-19.