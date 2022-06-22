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Rita Lee aparece com cabelos curtos em clique de Roberto de Carvalho

Diagnosticada com câncer de pulmão em maio de 2021, a reclusa Rita Lee foi aparecendo cada vez menos nas redes sociais do marido, Roberto de Carvalho desde então
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 19:41

Rita Lee
Rita Lee  aparece de cabelos curtinhos, sem acessório algum sobre a cabeça Crédito: Reprodução roberto_de_carvalho
Diagnosticada com câncer de pulmão em maio de 2021, a reclusa Rita Lee foi aparecendo cada vez menos nas redes sociais do marido, Roberto de Carvalho desde então. Em abril deste ano, a boa notícia: a doença estava em remissão. Na noite desta terça-feira (21), o músico matou as saudades dos fãs e admiradores da cantora com uma imagem especial.
Roberto, 69, postou a primeira foto em que Rita, 74, aparece de cabelos curtinhos, sem acessório algum sobre a cabeça, como um chapéu ou peruca. Sob uma luz vermelha, ela está sentada no sofá de casa, e encara a câmera com um olhar confiante.
A publicação foi curtida por mais de 21 000 seguidores, e rendeu comentários de seus companheiros de música e de outros artistas. "Marvelous", escreveu Marina Lima. Lulu Santos postou um "Miss Brasil 3000", enquanto Simone resumiu: "Amo".
Emojis de coração, aplausos e suas variantes também foram publicados por Evandro Mesquita, Tim Bernardes, Barão Vermelho, Patrícia Pillar, Angela Ro Ro, Astrid Fontenelle, Otto, Pedro Baby, Sergio Marone e Jota Quest - e ainda contando.

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