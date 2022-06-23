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Kim Kardashian mostra escritório e fãs classificam como 'desconfortável'

Socialite fez tour pelo escritório e recebeu comentários sobre poltronas no TikTok
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 14:24

Kim Kardashian
Kim Kardashian Crédito: Reuters/Folhapress
A socialite Kim Kardashian, 40, fez um tour por seu escritório e compartilhou o vídeo com seus seguidores em seu perfil do TikTok. As cadeiras e poltronas do cômodo chamaram atenção do público, por seus formatos diferentes, e por parecerem extremamente desconfortáveis.
O registro mostra quatro cadeiras com o encosto triangular e uma pequena almofada de couro, além disso, Kim também exibe uma cadeira feita totalmente de madeira. "Eu amo o meu escritório", diz a socialite antes de elogiar os designers responsáveis pelas peças.
"Este é apenas um pequeno vislumbre do interior da minha vida diária no escritório e do que eu faço", continuou ela. Nos comentários, fãs e internautas comentaram sobre o escritório. "Eu prefiro sentar no chão", escreveu um.
"Eu fico pensando em como minhas costas ficariam ainda mais bagunçadas se eu tivesse que sentar naquela cadeira de madeira por oito horas", imaginou outro. "Ela sabe que é apenas para fins decorativos. Ela provavelmente nem usa aquele escritório", supôs ainda um terceiro.
Ainda na rede social, uma internauta republicou o vídeo da socialite e escreveu na imagem da cadeira: "Acho que acabei de encontrar as cadeiras mais desconfortáveis de todas", disse ela, completando a frase com emojis de choro.
@kimkardashian @skkn ♬ original sound - Kim Kardashian

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