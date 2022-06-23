De Jô a Joelma: 8 tombos de famosos que foram bem contornados

A cantora Joelma caindo durante sua apresentação na Bahia Crédito: Vídeo/Redes Sociais

Como diz a música de Karol Conká: ''já que é pra tombar, tombei! ". Um tropeço ali ou um escorregão aqui é só a pontinha do iceberg para despertar uma pessoa desastrada. E, claro, os famosos que estão à frente dos holofotes não ficam fora desse ''risco de trabalho''.

No último domingo (19), inclusive, a cantora Joelma entrou para as estatísticas do tombo dos artistas no palco durante uma apresentação, em Medeiros Neto, na Bahia. E é claro que a paraense, que já vinha passando por uma maré de azar, levou a queda na esportiva.

Seja em performances ou com a pessoa parada, as quedas não são raras de acontecerem durante os shows. Confira 7 quedas de famosos que levaram o público à gargalhada

Joelma

Não só a lua traiu Joelma, a rainha do Calypso, mas a pisada em falso para trás, também! Foi durante uma apresentação de São João em Medeiros Neto, na Bahia, no último domingo (19), que a paraense se desequilibrou e caiu para trás. E é claro que, apesar de ter ficado com as pernas para o ar, a cantora deu risada de si mesma e seguiu o show numa boa. Aliás, pular, cantar, dançar e bater cabelo em cima de um salto de muitos centímetros não é para qualquer um, não é mesmo?

Lady Gaga

Foi durante uma apresentação em Houston, nos Estados Unidos, que a cantora Lady Gaga caiu sobre o palco. Ela cantava ''You and I'' quando escorregou e caiu de costas no chão, embaixo de um piano. Mas, claro, nada atrapalhou a diva pop, que continuou a música como se nada tivesse acontecido.

Ivete Sangalo

Em 2015, a baiana Ivete Sangalo entrou com tudo no Rock In Rio Las Vegas e abriu a sua primeira música, 'Tempo de alegria', com um tombo para deixar a adrenalina daquele jeito! Apesar de ter tomado um susto daqueles, a cantora não se abalou e continuo sua apresentação com a animação lá em cima. ''Nós tropica, mas não cai'', literalmente.

Madonna

A veterana do pop, Madonna, deu um susto no público há 7 anos, durante a sua apresentação de ''Living For Love'', no BRIT Awards. Isso porque um pequeno probleminha na coreografia resultou em uma queda, já que na hora de ter sua capa arrancada por um de seus dançarinos, o acessório da estrela não abriu e, ao ser puxado, carregou a artista junto. Apesar da queda brusca de alguns degraus de escada, Madonna levantou, como se nada tivesse acontecido. Segue o baile!

Silvio Santos

Em 2014, durante um sorteio da Tele Sena, o apresentador Silvio Santos caiu no palco. O comunicador, que na época tinha 83 anos, dispensou ajuda do seu assistente de palco, Liminha, e continuou apresentando o programa do chão mesmo. Esse soube lidar com os dribles que a vida dá, né?! Depois de uns bons minutos, Silvio se levantou e não deu espaço para lamentações, rindo da sua própria situação.

Ana Maria Braga

Isso não é apenas uma queda, é um momento da história! A cena da apresentadora caindo para trás ao subir em um balão se tornou um clássico das melhores trapalhadas da televisão. Levando sempre com muito bom humor, Ana Maria não poupou risadas daquele momento, que se tornou icônico para os internautas.

Sandra Annenberg

Não foi bem uma queda, mas que foi engraçado, foi! Durante a gravação do programa 'Como será?', a jornalista Sandra Annenberg deu uma leve tropeçada em nada mais, nada menos do que um banco no estúdio. Apesar do susto dos telespectadores, quem realmente caiu foi uma dublê da apresentadora, que representava o próximo quadro do programa. Confessa... você também riu!

Jô Soares