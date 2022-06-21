Beyoncé: fãs capixabas falam sobre a expectativa para o novo álbum

Fãs capixabas falam sobre a expectativa para o novo álbum de Beyoncé Crédito: Montagem/Reprodução

Ela voltou! Beyoncé iniciou sua nova era na madrugada desta segunda-feira (20), com o lançamento do single “Break My Soul”. Com uma pegada mais dançante, no estilo dance dos anos 1990, Queen B - como é conhecida pelos fãs - entregou a primeira música do seu novo álbum, chamado ‘Renaissance’, que virá oficialmente ao mundo no dia 29 de julho.

Mas até que o novo projeto da diva pop esteja completamente nas plataformas digitais, os "Beyhive" - como são chamados os fãs da cantora - já estão criando muitas expectativas. Após seis anos do último lançamento de Bey, o "Lemonade", lançado em 2016, a rede social foi à loucura nesta terça-feira (21). Famosos como Anitta e Ludmilla falaram sobre o novo single da artista.

Literally broke my soul... this song so fuckin goooooood... wowwwwwwwwww #beyonce — Anitta (@Anitta) June 21, 2022

AAAAA AAAA OUVI BREAK MY SOUL DA BEYONCE EU AMO ESSA MULHER DEMAIS MEU DEUS TÔ SURTANDO OH BABY BABY YOU WON’T BREAK MY SOUL — LUDMILLA (@Ludmilla) June 21, 2022

FÃS CAPIXABAS

Mas o que os fãs capixabas de Beyoncé acharam da nova música? E o que eles esperam da era ‘Renaissance’? “HZ” foi atrás de quem entende do assunto para entender o que eles pensam sobre o projeto da estrela global.

"Eu acompanho Beyoncé desde sempre. Nesse álbum, ela está vindo muito diferente do que vinha fazendo. Está nítido que ela está seguindo tendência. Eu estava fazendo algumas leituras e vi que ela chega com essa pegada dos anos 1980/90. Mas se tratando dela, pode esperar algumas surpresas. Acho que ela vai juntar essa pegada ‘disco’ com o que ela também trouxe nos últimos álbuns. Eu acho que ela vai vir para quebrar recordes, inclusive com uma possível turnê mundial a caminho”, afirmou o publicitário Thiago Nascimento , de 40 anos.

Thiago Nascimento é muito fã da cantora Beyoncé Crédito: Thiago Nascimento

Entre as surpresas do novo álbum, o capixaba Guilherme Vargas, 20, acredita que Beyoncé vem fazendo diversas referências ao passado e, por isso, os fãs podem esperar bons feats.

“Acredito que ela remeta algumas referências do passado, até mesmo do primeiro álbum solo. Não acho que ela vai deixar de lado a militância, o que deu o maior destaque para ela nessa nova geração. Acho que virão novos feats, eu acredito que virá um, inclusive, com a Lady Gaga novamente”, especula Guilherme.

Fã desde criança da cantora norte-americana, Guilherme revelou ainda que fez uma tatuagem inspirada em sua cantora preferida. “A minha tatuagem é inspirada no documentário chamado 'Homecoming', da Netflix. A importância de se ter uma artista tão grande como a Beyoncé usando sua representatividade para dar voz àqueles que sempre foram oprimidos pela sociedade, é algo que me marcou bastante. Tanto que me levou a tatuar na pele”, disse.

O fã Guilherme Vargas fez uma tatuagem inspirada na cantora Beyoncé Crédito: Guilherme Vargas

Além de tatuagens, por que não roupas personalizadas? O publicitário José Roberto Sacramento, de 31 anos, também possui um item inspirado no show Homecoming, gravado no festival Coachella, em 2018. Ele decidiu comprar um moletom com referências ao figurino de Beyoncé na apresentação. E como grande fã, ele também falou sobre as expectativas do álbum.

O fã José Roberto comprou um moletom inspirado no show "Homecoming", da cantora Beyoncé Crédito: José Roberto Sacramento

“Eu estava esperando uma música na mesma vibe do álbum 'Lemonade', com um conceito de uma história por trás. Acho que vamos descobrir muita coisa sobre esse álbum ainda, com essa pegada house, sobre o movimento LGBT também. Eu achei que não seria tanto para dançar. Nos primeiros segundos da música, eu não acreditei que era ela. É super diferente, mas você vai sendo levado, escutando o refrão, e no final você acaba amando”, disse o publicitário.

Os fãs mais novos da Queen B também falaram sobre o novo projeto da dona do hit “Single Ladies”. Segundo Ester Lopes, de 18 anos, Beyoncé virá com uma pegada mais intimista. “Eu estou com as maiores e melhores expectativas de todas. Esse estilo novo tá diferente de tudo que ela já lançou. Está mais sensível e, ao mesmo tempo, poderoso”, contou.

Para Enzo Zini, de 25 anos, a artista vai entregar um álbum repleto de dance music, seguindo a linha do novo single. “Desde quando saiu a divulgação do álbum, que seria nessa pegada mais no dance, eu já pensei que seria bem diferente de tudo que ela lançou. E foi justamente o que ela entregou nesse novo single “Break My Soul”, que é parecido com as músicas de Janelle Monáe”, garantiu.

A expectativa tem sido tão grande que teve gente que nem dormiu por conta do novo single de Bey. “Eu acompanho tudo dela, sou muito eufórica. Eu nem dormi esperando nova música, que saiu 1h e depois fiquei até as 3h processando todas as informações. Eu achei a música maravilhosa, bem a cara dela, naquele estilo Beyoncé lá atrás. Era o que a gente queria”, frisou Denize Nogueira, que inclusive tem uma marca de roupas inspirada na diva pop.

A capixaba Denize Nogueira criou uma marca de roupas inspirada na cantora Beyoncé Crédito: Denize Nogueira