Tiago Abravanel revela afastamento de Naiara Azevedo e Arthur Aguiar após 'BBB'

Tiago Abravanel Crédito: Marcus Leoni/Folhapress

Tiago Abravanel afirmou que relação com Naiara Azevedo e Arthur Aguiar não está forte após a participação deles no Big Brother Brasil 22.

"Estamos vivendo um momento de digestão, estamos digerindo o que a gente viveu, sempre estive disponível para conversar. Troquei algumas mensagens com Arthur e combinamos de nos encontrar. A Naiara só nos falamos no 101, não nos falamos depois disso", contou em entrevista ao PodDelas, podcast comandado por Tata Estaniecki e Boo Unzueta.

"Acho que o tempo resolve as coisas, sabe? Eu não tenho problema com nenhum dos dois, gosto muito deles. Eu tinha uma relação mais forte com a Naiara antes do programa. Não sei o que falaram para ela, não sei como o programa bateu para ela, mas continuo tendo o mesmo carinho, respeito e amor por ela", acrescentou.

Em relação ao Arthur, ele disse que a amizade foi criada no programa, mas não sabe se permanecerá da mesma forma fora da casa. "O Arthur é uma pessoa que eu conheci dentro de um processo muito intenso para a gente, me conectei de uma maneira muito positiva. Não sei como essa conexão vai se manter aqui fora, mas é uma pessoa que eu respeito e que eu quero poder trocar também."