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Linn da Quebrada conta que conheceu o pai aos 12 anos: 'Tinha curiosidade'

Artista participou do programa 'Saia Justa', do GNT, e falou sobre a relação com o pai
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 13:41

Linn da Quebrada, a Lina
Linn da Quebrada, a Lina - João Cotta/Globo Crédito: João Cotta/Globo
Linn da Quebrada foi a convidada do programa Saia Justa, do GNT, nesta quarta-feira, 23. Entre vários assuntos, a artista comentou sobre a relação com o pai, Lino, que morreu em maio deste ano, pouco tempo após a saída de Lina do Big Brother Brasil 22.
Linn contou que conheceu o pai apenas aos 12 anos de idade, mas que a ausência da presença paterna não foi uma grande questão para ela, que cresceu rodeada de afeto.
"A ausência [do meu pai] não foi uma questão na minha vida. Sinto que minha mãe foi tão presente, mesmo não estando por perto. Tive infância e adolescência com muito afeto. Não tinha rancor, eu encontrei com ele aos 12 anos na frente de um fórum judicial antes da nossa reaproximação. Eu tinha curiosidade sobre o que ele passou, o que ele viveu, mas não tinha rancor", comentou a artista.
Ela ainda disse que a aproximação com Lino só ocorreu porque a mãe trabalhava para uma advogada, que ofereceu ajuda para que a filha recebesse a pensão do pai. "Foi ali que começamos a receber e eu o conheci", completou.

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