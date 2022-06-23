Confira as categorias e indicados do MTV Miaw 2022

A MTV anunciou nesta quinta-feira (23) as categorias e indicados da quinta edição do MTV Miaw. As votações estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial e pelo Twitter e Instagram, utilizando #PremiosMTVMIAW e a hashtag com o nome do indicado no mesmo tweet e comentário (conforme lista abaixo).
A premiação conta com 35 categorias e Anitta e Gloria Groove lideram a lista com indicações em sete delas. Para 2022, novas categorias entram na lista. São elas: Black Star Rising por BET, Creator Supremo, Dupla de Milhões, From Brasil!, Gaming Heroes, Hino de Karaokê, ¡Me Gusta!, Meme Master, MIAW Fashion, MIAW Futebol Clube, Saúde tá ok e Vem Ni Mim.
E têm capixabas na disputa. Paulo André (PA) está concorrendo nas categorias Realeza do reality, Ícone miaw, Dupla de milhões e Vem ni mim. Bil Araújo, por sua vez, também está na disputa pelo prêmio em Realeza do reality.
Após dois anos sem presença de público, o evento vai acontecer com o retorno da plateia presencial, em São Paulo. Uma das grandes novidades é a integração com a Pluto TV, serviço gratuito de streaming de TV, que terá conteúdos exclusivos e vai intensificar a celebração multiplataforma.
Em breve, serão anunciadas as performances que vão acontecer no palco do MTV Miaw 2022, assim como o nome de quem apresentará esta edição. Confira abaixo a lista completa das 35 categorias e indicados:
INDICADOS AO MTV MIAW 2022
- Ícone MIAW
- Gloria Groove #MTVMIAWICONEGLORIA
- Casimiro #MTVMIAWICONECASIMIRO
- Anitta #MTVMIAWICONEANITTA
- Gkay #MTVMIAWICONEGKAY
- Pabllo Vittar #MTVMIAWICONEPABLLO
- Paulo André #MTVMIAWICONEPA
- Mano Brown #MTVMIAWICONEMANO
- Linn da Quebrada #MTVMIAWICONELINN
- Aposta MIAW
- Tasha & Tracie #MTVMIAWAPOSTATASHATRACIE
- Clarissa #MTVMIAWAPOSTACLARISSA
- Borges #MTVMIAWAPOSTABORGES
- Heber Souza #MTVMIAWAPOSTAHEBER
- Letticia Munniz #MTVMIAWAPOSTALETTICIA
- Grag Queen #MTVMIAWAPOSTAGRAG
- FBC & VHOOR #MTVMIAWAPOSTAFBCVHOOR
- Gabb #MTVMIAWAPOSTAGABB
- Dupla de milhões
- Igão e Mítico (Podpah) #MTVMIAWDUPLAIGAOMITICO
- Tata Estaniecki e Boo (PodDelas) #MTVMIAWDUPLATATABOO
- Paulo André e Pedro Scooby (BBB) #MTVMIAWDUPLAPASCOOBY
- Álvaro e Lucas Guedez #MTVMIAWDUPLAALVAROLUCAS
- Virginia e Zé Felipe #MTVMIAWDUPLAVIRGINIAZE
- Vanessa Lopes e Maria Clara Garcia #MTVMIAWDUPLAVANESSACLARA
- Leo e Jade Picon #MTVMIAWDUPLAPICON
- Anitta e Bruna Marquezine #MTVMIAWDUPLAANITTABRUNA
- Orgulho do vale
- Linn da Quebrada #MTVMIAWORGULHOLINN
- Grag Queen #MTVMIAWORGULHOGRAG
- Carol Biazin #MTVMIAWORGULHOCAROL
- Gloria Groove #MTVMIAWORGULHOGLORIA
- Luiza Martins #MTVMIAWORGULHOLUIZA
- Majur #MTVMIAWORGULHOMAJUR
- MC Trans #MTVMIAWORGULHOMCTRANS
- Stefan Costa #MTVMIAWORGULHOSTEFAN
- Black Star Rising por BET
- MD Chefe #MTVMIAWBLACKSTARMD
- Jhordan Matheus #MTVMIAWBLACKSTARJHORDAN
- Agnes Nunes #MTVMIAWBLACKSTARAGNES
- Ramana Borba #MTVMIAWBLACKSTARRAMANA
- Rizia Cerqueira #MTVMIAWBLACKSTARRIZIA
- Jacy Carvalho #MTVMIAWBLACKSTARJACY
- MC Soffia #MTVMIAWBLACKSTARSOFFIA
- Urias #MTVMIAWBLACKSTARURIAS
- Miaw Fashion
- João Guilherme #MTVMIAWFASHIONJOAO
- Sabrina Sato #MTVMIAWFASHIONSABRINA
- Marina Gregory #MTVMIAWFASHIONGREGORY
- Camila Queiroz #MTVMIAWFASHIONCAMILA
- Lelê Burnier #MTVMIAWFASHIONLELE
- Halessia #MTVMIAWFASHIONHALESSIA
- Marina Ruy Barbosa #MTVMIAWFASHIONMARINA
- Akeen #MTVMIAWFASHIONAKEEN
- Vem ni mim
- Lipe Ribeiro #MTVMIAWVEMNIMIMLIPE
- Viih Tube #MTVMIAWVEMNIMIMVIIH
- Vanessa Lopes #MTVMIAWVEMNIMIMVANESSA
- João Guilherme #MTVMIAWVEMNIMIMJOAO
- Alvaro #MTVMIAWVEMNIMIMALVARO
- Paulo André #MTVMIAWVEMNIMIMPA
- Lara Silva #MTVMIAWVEMNIMIMLARA
- Ingrid Ohara #MTVMIAWVEMNIMIMINGRID
- Miaw Futebol Clube
- Casimiro #MTVMIAWFUTEBOLCASIMIRO
- Neymar Jr #MTVMIAWFUTEBOLNEYMAR
- Vinicius Jr #MTVMIAWFUTEBOLVINICIUS
- Gabigol #MTVMIAWFUTEBOLGABIGOL
- Luva de Pedreiro #MTVMIAWFUTEBOLLUVA
- Gio Queiroz #MTVMIAWFUTEBOLGIO
- Raquel Freestyle #MTVMIAWFUTEBOLRAQUEL
- Renata Silveira #MTVMIAWFUTEBOLRENATA
- From Brasil
- Anitta #MTVMIAWBRASILANITTA
- Luva de Pedreiro #MTVMIAWBRASILLUVA
- Giovanna Grigio #MTVMIAWBRASILGIOVANNA
- André Lamoglia #MTVMIAWBRASILANDRE
- Grag Queen #MTVMIAWBRASILGRAG
- Pabllo Vittar #MTVMIAWBRASILPABLLO
- Rayssa Leal #MTVMIAWBRASILRAYSSA
- Any Gabrielly #MTVMIAWBRASILANY
- Creator Supremo
- Vanessa Lopes #MTVMIAWCREATORVANESSA
- Virginia #MTVMIAWCREATORVIRGINIA
- Casimiro #MTVMIAWCREATORCASIMIRO
- Junior Caldeirão #MTVMIAWCREATORJUNIOR
- Christian Figueiredo #MTVMIAWCREATORCHRISTAN
- GKay #MTVMIAWCREATORGKAY
- Camilla de Lucas #MTVMIAWCREATORDELUCAS
- Camila Loures #MTVMIAWCREATORLOURES
- Meme Master
- Rafa Uccman #MTVMIAWMEMERAFA
- Isaías #MTVMIAWMEMEISAIAS
- Raphael Vicente #MTVMIAWMEMERAPHAEL
- Pequena Lo #MTVMIAWMEMEPEQUENA
- Vittor Fernando #MTVMIAWMEMEVITTOR
- Yarley #MTVMIAWMEMEYARLEY
- Gustavo Tubarão #MTVMIAWMEMEGUSTAVO
- Raquel Real #MTVMIAWMEMERAQUEL
- Pet Influencer
- Bica #MTVMIAWPETBICA
- Céu (Camila Queiroz) #MTVMIAWPETCEU
- Tobias (Nanda Terra) #MTVMIAWPETTOBIAS
- Aipim (Manu Gavassi) #MTVMIAWPETAIPIM
- Leona (Thiago Ventura) #MTVMIAWPETLEONA
- Gudan, o Husky #MTVMIAWPETGUDAN
- Regina (Whindersson Nunes) #MTVMIAWPETREGINA
- Guilhermina (Larissa Manoela) #MTVMIAWPETGUILHERMINA
- Hitou no passinho
- Vanessa Lopes #MTVMIAWHITOUVANESSA
- Luara #MTVMIAWHITOULUARA
- Maria Clara Garcia #MTVMIAWHITOUCLARA
- Virginia #MTVMIAWHITOUVIRGINIA
- Klayver Pop #MTVMIAWHITOUKLAVYER
- Maria Paula Marques #MTVMIAWHITOUMARIAPAULA
- Luccas Abreu #MTVMIAWHITOULUCCAS
- Beca Barreto #MTVMIAWHITOUBECA
- Coreô Envolvente
- Luísa Sonza, Davi Kneip, Mc Frog, Dj Gabriel do Borel - Sentadona Remix #MTVMIAWCOREOSENTADONA
- Anitta -- Envolver #MTVMIAWCOREOENVOLVER
- Zé Felipe -- Malvada #MTVMIAWCOREOMALVADA
- Gloria Groove -- Leilão #MTVMIAWCOREOLEILAO
- Ludmilla, Mariah Angeliq, Topo La Maskara feat Mr Vegas -- Socadona #MTVMIAWCOREOSOCADONA
- Lexa -- Bruta #MTVMIAWCOREOBRUTA
- L7nnon & Os Hawaianos - Desenrola Bate Joga de Ladin #MTVMIAWCOREODESENROLA
- Pedro Sampaio feat MC Pedrinho -- Dançarina #MTVMIAWCOREODANCARINA
- Feat. Nacional
- Luísa Sonza e Ludmilla - Café da Manhã #MTVMIAWFEATCAFE
- Gustavo Mioto e Ludmilla - Afogado #MTVMIAWFEATAFOGADO
- Lagum e Marina Sena - Veja Baby #MTVMIAWFEATVEJA
- Costa Gold feat. Kawe - Se Essa B*nda #MTVMIAWFEATSEESSA
- Pabllo Vittar e Dilsinho - Trago Seu Amor de Volta #MTVMIAWFEATTRAGO
- Matuê, Teto & WIU -- VAMPiro #MTVMIAWFEATVAMPIRO
- Pocah, Lara Silva, MC Mirella, Tainá Costa - Passando o Rodo #MTVMIAWFEATRODO
- MC Poze do Rodo ft. Filipe Ret - Me Sinto Abençoado #MTVMIAWFEATABENCOADO
- Hino do ano
- Xamã - Malvadão 3 #MTVMIAWHINOMALVADAO
- Pedro Sampaio feat MC Pedrinho -- Dançarina #MTVMIAWHINODANCARINA
- Luísa Sonza, Davi Kneip, Mc Frog, Dj Gabriel do Borel - Sentadona Remix #MTVMIAWHINOSENTADONA
- Jão -- Idiota #MTVMIAWHINOIDIOTA
- Zé Felipe -- Malvada #MTVMIAWHINOMALVADA
- Gloria Groove - A Queda #MTVMIAWHINOAQUEDA
- Ludmilla, Mariah Angeliq, Topo La Maskara feat Mr Vegas -- Socadona #MTVMIAWHINOSOCADONA
- Matuê, Teto & WIU -- VAMPiro #MTVMIAWHINOVAMPIRO
- Hit Global
- Billie Eilish - Happier Than Ever #MTVMIAWHITGLOBALHAPPIER
- Harry Styles - As It Was #MTVMIAWHITGLOBALASITWAS
- Doja Cat -- Woman #MTVMIAWHITGLOBALWOMAN
- Elton John, Dua Lipa - Cold Heart (PNAU Remix) #MTVMIAWHITGLOBALCOLD
- The Weeknd, Post Malone - One Right Now #MTVMIAWHITGLOBALONE
- Coldplay X BTS - My Universe #MTVMIAWHITGLOBALMYUNIVERSE
- Anitta -- Envolver #MTVMIAWHITGLOBALENVOLVER
- Shawn Mendes - It'll Be Okay #MTVMIAWHITGLOBALITLLBEOKAY
- Hino de Karaokê
- Marília Mendonça & Maiara e Maraisa - Esqueça-me Se For Capaz #MTVMIAWKARAOKEESQUECAME
- #MTVMIAWKARAOKEESQUECAME
- Pabllo Vittar e Dilsinho - Trago Seu Amor de Volta #MTVMIAWKARAOKETRAGO
- Luan Santana feat Henrique e Juliano - Erro Planejado #MTVMIAWKARAOKEERRO
- Ludmilla -- Maldivas #MTVMIAWKARAOKEMALDIVAS
- Jão -- Idiota #MTVMIAWKARAOKEIDIOTA
- Mari Fernandez e Marcynho Sensação - Parada Louca #MTVMIAWKARAOKEPARADA
- Zé Felipe -- Malvada #MTVMIAWKARAOKEMALVADA
- Felipe Amorim -- Putariazinha #MTVMIAWKARAOKEPUTARIAZINHA
- Clipão da p#rr@
- Jão -- Idiota #MTVMIAWCLIPAOIDIOTA
- Gloria Groove - A Queda #MTVMIAWCLIPAOAQUEDA
- Manu Gavassi - Bossa Nossa #MTVMIAWCLIPAOBOSSANOSSA
- Rashid - Pílula Vermelha, Pílula Azul #MTVMIAWCLIPAOPILULA
- Duda Beat - Dar Uma Deitchada #MTVMIAWCLIPAODEITCHADA
- Gilsons -- Proposta #MTVMIAWCLIPAOPROPOSTA
- Nego Bala -- Sonho #MTVMIAWCLIPAOSONHO
- Baco Exu do Blues - Gotham É Aqui #MTVMIAWCLIPAOGOTHAM
- Artista musical
- Anitta #MTVMIAWARTISTAANITTA
- Luísa Sonza #MTVMIAWARTISTALUISA
- Gloria Groove #MTVMIAWARTISTAGLORIA
- L7nnon #MTVMIAWARTISTAL7NNON
- Ludmilla #MTVMIAWARTISTALUDMILLA
- Zé Felipe #MTVMIAWARTISTAZEFELIPE
- Pedro Sampaio #MTVMIAWARTISTAPEDRO
- Matuê #MTVMIAWARTISTAMATUE
- Beat BR
- Xamã #MTVMIAWBEATXAMA
- L7nnon #MTVMIAWBEATL7NNON
- Costa Gold #MTVMIAWBEATCOSTA
- Filipe Ret #MTVMIAWBEATFILIPE
- Djonga #MTVMIAWBEATDJONGA
- MC Cabelinho #MTVMIAWBEATCABELINHO
- Flora Matos #MTVMIAWBEATFLORA
- Karol Conká #MTVMIAWBEATKAROL
- DJ Lanso a Braba
- DJ Topo #MTVMIAWLANSODJTOPO
- Pedro Sampaio #MTVMIAWLANSOPEDRO
- Papatinho #MTVMIAWLANSOPAPATINHO
- KVSH #MTVMIAWLANSOKVSH
- Lucas Beat #MTVMIAWLANSOLUCAS
- Alok #MTVMIAWLANSOALOK
- Dennis #MTVMIAWLANSODENNIS
- WC No Beat #MTVMIAWLANSOWC
- Trap na cena
- Teto #MTVMIAWTRAPTETO
- Matuê #MTVMIAWTRAPMATUE
- Kawe #MTVMIAWTRAPKAWE
- Hyperanhas #MTVMIAWTRAPHYPERANHAS
- Chefin #MTVMIAWTRAPCHEFIN
- Mc Poze do Rodo #MTVMIAWTRAPPOZE
- Dfideliz #MTVMIAWTRAPDFIDELIZ
- MD Chefe #MTVMIAWTRAPMDCHEFE
- ¡Me Gusta!
- Lali #MTVMIAWMEGUSTALALI
- Tini #MTVMIAWMEGUSTATINI
- Danna Paola #MTVMIAWMEGUSTADANNA
- Rosalía #MTVMIAWMEGUSTAROSALIA
- J Balvin #MTVMIAWMEGUSTAJBALVIN
- Bad Bunny #MTVMIAWMEGUSTABUNNY
- Karol G #MTVMIAWMEGUSTAKAROL
- Maluma #MTVMIAWMEGUSTAMALUMA
- Albaum do ano
- Baco Exu do Blues -- QVVJFA #MTVMIAWALBAUMQVVJFA
- Jão -- Pirata #MTVMIAWALBAUMPIRATA
- Gloria Groove - Lady Leste #MTVMIAWALBAUMLADYLESTE
- Anitta - Versions of Me #MTVMIAWALBAUMVERSIONS
- FBC & VHOOR -- Baile #MTVMIAWALBAUMBAILE
- Ludmilla - Numanice #2 #MTVMIAWALBAUMNUMANICE
- MC Cabelinho - Little Hair #MTVMIAWALBAUMLITTLE
- Don L - Roteiro pra Aïnouz #MTVMIAWALBAUMROTEIRO
- Prestatenção
- Quebrada Queer #MTVMIAWPRESTATENCAOQUEBRADA
- Paulla #MTVMIAWPRESTATENCAOPAULLA
- Vulgo FK #MTVMIAWPRESTATENCAOVULGO
- Luthuly #MTVMIAWPRESTATENCAOLUTHULY
- Jade Baraldo #MTVMIAWPRESTATENCAOJADE
- Lua #MTVMIAWPRESTATENCAOLUA
- Ike #MTVMIAWPRESTATENCAOIKE
- Ruby #MTVMIAWPRESTATENCAORUBY
- Ri alto por Comedy Central
- Bruna Louise #MTVMIAWRIALTOBRUNA
- Thiago Ventura #MTVMIAWRIALTOTHIAGO
- Rafael Portugal #MTVMIAWRIALTORAFAEL
- Dani Calabresa #MTVMIAWRIALTODANI
- Paulo Vieira #MTVMIAWRIALTOPAULO
- Igor Guimarães #MTVMIAWRIALTOIGOR
- Pedro Ottoni #MTVMIAWRIALTOPEDRO
- Whindersson Nunes #MTVMIAWRIALTOWHIND
- Maratonei por vc!
- Rue - Zendaya (Euphoria) #MTVMIAWMARATONEIRUE
- Eleven - Millie Bobby Brown (Stranger Things) #MTVMIAWMARATONEIELEVEN
- Emilia - Giovanna Grigio (Rebelde) #MTVMIAWMARATONEIEMILIA
- Liv - Maria Bopp (As Seguidoras) #MTVMIAWMARATONEILIV
- Ivan - André Lamoglia (Elite) #MTVMIAWMARATONEIIVAN
- Master Chief - Pablo Schreiber (Halo) #MTVMIAWMARATONEIMASTERCHIEF
- Juma Marruá - Alanis Guillen (Pantanal) #MTVMIAWMARATONEIJUMA
- Anita - Camila Queiroz (De Volta aos 15) #MTVMIAWMARATONEIANITA
- Realeza do reality
- Rico Melquiades (A Fazenda/Rio Shore) #MTVMIAWREALITYRICO
- Day Feitoza (Casamento às Cegas) #MTVMIAWREALITYDAY
- Priscilla Alcantara (Masked Singer) #MTVMIAWREALITYPRISCILLA
- Natralha (Rio Shore) #MTVMIAWREALITYNATRALHA
- Carlos Ortega (De Férias Com o Ex: Brasil) #MTVMIAWREALITYORTEGA
- Bil Araújo (BBB, No Limite e A Fazenda) #MTVMIAWREALITYBIL
- Paulo André (BBB) #MTVMIAWREALITYPA
- Grag Queen (Queen of the Universe) #MTVMIAWREALITYGRAG
- Fandom real oficial
- Army (BTS) #MTVMIAWFANDOMARMY
- Beliebers (Justin Bieber) #MTVMIAWFANDOMBELIEBERS
- Pontinhos de Luz & Padaria (Arthur Aguiar) #MTVMIAWFANDOMPONTINHOSPADARIA
- Gavassiers (Manu Gavassi) #MTVMIAWFANDOMGAVASSIERS
- Vittarlovers (Pabllo Vittar) #MTVMIAWFANDOMVITTARLOVERS
- Uniters (Now United) #MTVMIAWFANDOMUNITER
- Cactos (Juliette) #MTVMIAWFANDOMCACTOS
- Harries (Harry Styles) #MTVMIAWFANDOMHARRIES
- Podcast nosso de cada dia
- Podpah #MTVMIAWPODCASTPODPAH
- PodDelas #MTVMIAWPODCASTPODDELAS
- Podcats #MTVMIAWPODCASTPODCATS
- Não é TPM #MTVMIAWPODCASTNAOETPM
- Mano a Mano #MTVMIAWPODCASTMANOAMANO
- Modus Operandi #MTVMIAWPODCASTMODUS
- Um Milkshake Chamado Wanda #MTVMIAWPODCASTWANDA
- Não Inviabilize #MTVMIAWPODCASTNAOINVIABILIZE
- Streamer BR
- Casimiro #MTVMIAWSTREAMERCASIMIRO
- Rebeca Gamer #MTVMIAWSTREAMERREBECA
- Nobru #MTVMIAWSTREAMERNOBRU
- Gaules #MTVMIAWSTREAMERGAULES
- Samira Close #MTVMIAWSTREAMERSAMIRA
- Cellbit #MTVMIAWSTREAMERCELLBIT
- Coringa #MTVMIAWSTREAMERCORINGA
- Loud Babi #MTVMIAWSTREAMERLOUDBABI
- Game do ano
- Elden Ring #MTVMIAWGAMEELDEN
- Fortnite (Capítulo 3 Temporada 2 - Resistência) #MTVMIAWGAMEFORTNITE
- Free Fire (27ª Temporada) #MTVMIAWGAMEFREEFIRE
- Ghostwire: Tokyo #MTVMIAWGAMEGHOSTWIRE
- Halo Infinite #MTVMIAWGAMEHALO
- League of Legends (Temporada 2022) #MTVMIAWGAMELOL
- Pokemon Legends: Arceus #MTVMIAWGAMEPOKEMON
- Rainbow Six Extraction #MTVMIAWGAMERAINBOW
- Gaming Heroes
- Loud (Valorant) #MTVMIAWGAMINGLOUD
- Los Grandes (Free Fire) #MTVMIAWGAMINGLOSGRANDES
- Corinthians (Free Fire) #MTVMIAWGAMINGCORINTHIANS
- Furia (CS:GO) #MTVMIAWGAMINGFURIA
- Imperial (CS:GO) #MTVMIAWGAMINGIMPERIAL
- Red Canids (Lol) #MTVMIAWGAMINGREDCANIDS
- Fluxo (Free Fire) #MTVMIAWGAMINGFLUXO
- paiN Gaming (Lol) #MTVMIAWGAMINGPAIN
- Saúde ta ok
- Bela Gil #MTVMIAWSAUDEBELAGIL
- Alexandra Gurgel #MTVMIAWSAUDEALEXANDRA
- Surfistas Negras #MTVMIAWSAUDESURFISTAS
- Thais Carla #MTVMIAWSAUDETAIS
- Ellen Valias (Atleta de Peso) #MTVMIAWSAUDEATLETA
- Emanuel Aragão #MTVMIAWSAUDEEMANUEL
- Sapa Vegana #MTVMIAWSAUDESAPA
- Bella Falconi #MTVMIAWSAUDEBELLA