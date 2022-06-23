Premiação

Confira as categorias e indicados do MTV Miaw 2022

Anitta e Gloria Groove lideram a premiação, com sete das 35 indicações. Capixabas PA e Bil Araújo também estão na disputa
Agência Estado

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 17:31

Anitta e Gloria Groove lideram indicações do MTV Miaw Crédito: Reprodução/MTV
A MTV anunciou nesta quinta-feira (23) as categorias e indicados da quinta edição do MTV Miaw. As votações estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial e pelo Twitter e Instagram, utilizando #PremiosMTVMIAW e a hashtag com o nome do indicado no mesmo tweet e comentário (conforme lista abaixo).
A premiação conta com 35 categorias e Anitta e Gloria Groove lideram a lista com indicações em sete delas. Para 2022, novas categorias entram na lista. São elas: Black Star Rising por BET, Creator Supremo, Dupla de Milhões, From Brasil!, Gaming Heroes, Hino de Karaokê, ¡Me Gusta!, Meme Master, MIAW Fashion, MIAW Futebol Clube, Saúde tá ok e Vem Ni Mim.
E têm capixabas na disputa. Paulo André (PA) está concorrendo nas categorias Realeza do reality, Ícone miaw, Dupla de milhões e  Vem ni mim. Bil Araújo, por sua vez, também está na disputa pelo prêmio em Realeza do reality.
Após dois anos sem presença de público, o evento vai acontecer com o retorno da plateia presencial, em São Paulo. Uma das grandes novidades é a integração com a Pluto TV, serviço gratuito de streaming de TV, que terá conteúdos exclusivos e vai intensificar a celebração multiplataforma.

Em breve, serão anunciadas as performances que vão acontecer no palco do MTV Miaw 2022, assim como o nome de quem apresentará esta edição. Confira abaixo a lista completa das 35 categorias e indicados:

INDICADOS AO MTV MIAW 2022

  • Ícone MIAW
  • Gloria Groove #MTVMIAWICONEGLORIA
  • Casimiro #MTVMIAWICONECASIMIRO
  • Anitta #MTVMIAWICONEANITTA
  • Gkay #MTVMIAWICONEGKAY
  • Pabllo Vittar #MTVMIAWICONEPABLLO
  • Paulo André #MTVMIAWICONEPA
  • Mano Brown #MTVMIAWICONEMANO
  • Linn da Quebrada #MTVMIAWICONELINN

  • Aposta MIAW
  • Tasha & Tracie #MTVMIAWAPOSTATASHATRACIE
  • Clarissa #MTVMIAWAPOSTACLARISSA
  • Borges #MTVMIAWAPOSTABORGES
  • Heber Souza #MTVMIAWAPOSTAHEBER
  • Letticia Munniz #MTVMIAWAPOSTALETTICIA
  • Grag Queen #MTVMIAWAPOSTAGRAG
  • FBC & VHOOR #MTVMIAWAPOSTAFBCVHOOR
  • Gabb #MTVMIAWAPOSTAGABB

  • Dupla de milhões
  • Igão e Mítico (Podpah) #MTVMIAWDUPLAIGAOMITICO
  • Tata Estaniecki e Boo (PodDelas) #MTVMIAWDUPLATATABOO
  • Paulo André e Pedro Scooby (BBB) #MTVMIAWDUPLAPASCOOBY
  • Álvaro e Lucas Guedez #MTVMIAWDUPLAALVAROLUCAS
  • Virginia e Zé Felipe #MTVMIAWDUPLAVIRGINIAZE
  • Vanessa Lopes e Maria Clara Garcia #MTVMIAWDUPLAVANESSACLARA
  • Leo e Jade Picon #MTVMIAWDUPLAPICON
  • Anitta e Bruna Marquezine #MTVMIAWDUPLAANITTABRUNA

  • Orgulho do vale
  • Linn da Quebrada #MTVMIAWORGULHOLINN
  • Grag Queen #MTVMIAWORGULHOGRAG
  • Carol Biazin #MTVMIAWORGULHOCAROL
  • Gloria Groove #MTVMIAWORGULHOGLORIA
  • Luiza Martins #MTVMIAWORGULHOLUIZA
  • Majur #MTVMIAWORGULHOMAJUR
  • MC Trans #MTVMIAWORGULHOMCTRANS
  • Stefan Costa #MTVMIAWORGULHOSTEFAN

  • Black Star Rising por BET
  • MD Chefe #MTVMIAWBLACKSTARMD
  • Jhordan Matheus #MTVMIAWBLACKSTARJHORDAN
  • Agnes Nunes #MTVMIAWBLACKSTARAGNES
  • Ramana Borba #MTVMIAWBLACKSTARRAMANA
  • Rizia Cerqueira #MTVMIAWBLACKSTARRIZIA
  • Jacy Carvalho #MTVMIAWBLACKSTARJACY
  • MC Soffia #MTVMIAWBLACKSTARSOFFIA
  • Urias #MTVMIAWBLACKSTARURIAS

  • Miaw Fashion
  • João Guilherme #MTVMIAWFASHIONJOAO
  • Sabrina Sato #MTVMIAWFASHIONSABRINA
  • Marina Gregory #MTVMIAWFASHIONGREGORY
  • Camila Queiroz #MTVMIAWFASHIONCAMILA
  • Lelê Burnier #MTVMIAWFASHIONLELE
  • Halessia #MTVMIAWFASHIONHALESSIA
  • Marina Ruy Barbosa #MTVMIAWFASHIONMARINA
  • Akeen #MTVMIAWFASHIONAKEEN

  • Vem ni mim
  • Lipe Ribeiro #MTVMIAWVEMNIMIMLIPE
  • Viih Tube #MTVMIAWVEMNIMIMVIIH
  • Vanessa Lopes #MTVMIAWVEMNIMIMVANESSA
  • João Guilherme #MTVMIAWVEMNIMIMJOAO
  • Alvaro #MTVMIAWVEMNIMIMALVARO
  • Paulo André #MTVMIAWVEMNIMIMPA
  • Lara Silva #MTVMIAWVEMNIMIMLARA
  • Ingrid Ohara #MTVMIAWVEMNIMIMINGRID

  • Miaw Futebol Clube
  • Casimiro #MTVMIAWFUTEBOLCASIMIRO
  • Neymar Jr #MTVMIAWFUTEBOLNEYMAR
  • Vinicius Jr #MTVMIAWFUTEBOLVINICIUS
  • Gabigol #MTVMIAWFUTEBOLGABIGOL
  • Luva de Pedreiro #MTVMIAWFUTEBOLLUVA
  • Gio Queiroz #MTVMIAWFUTEBOLGIO
  • Raquel Freestyle #MTVMIAWFUTEBOLRAQUEL
  • Renata Silveira #MTVMIAWFUTEBOLRENATA

  • From Brasil
  • Anitta #MTVMIAWBRASILANITTA
  • Luva de Pedreiro #MTVMIAWBRASILLUVA
  • Giovanna Grigio #MTVMIAWBRASILGIOVANNA
  • André Lamoglia #MTVMIAWBRASILANDRE
  • Grag Queen #MTVMIAWBRASILGRAG
  • Pabllo Vittar #MTVMIAWBRASILPABLLO
  • Rayssa Leal #MTVMIAWBRASILRAYSSA
  • Any Gabrielly #MTVMIAWBRASILANY

  • Creator Supremo
  • Vanessa Lopes #MTVMIAWCREATORVANESSA
  • Virginia #MTVMIAWCREATORVIRGINIA
  • Casimiro #MTVMIAWCREATORCASIMIRO
  • Junior Caldeirão #MTVMIAWCREATORJUNIOR
  • Christian Figueiredo #MTVMIAWCREATORCHRISTAN
  • GKay #MTVMIAWCREATORGKAY
  • Camilla de Lucas #MTVMIAWCREATORDELUCAS
  • Camila Loures #MTVMIAWCREATORLOURES

  • Meme Master
  • Rafa Uccman #MTVMIAWMEMERAFA
  • Isaías #MTVMIAWMEMEISAIAS
  • Raphael Vicente #MTVMIAWMEMERAPHAEL
  • Pequena Lo #MTVMIAWMEMEPEQUENA
  • Vittor Fernando #MTVMIAWMEMEVITTOR
  • Yarley #MTVMIAWMEMEYARLEY
  • Gustavo Tubarão #MTVMIAWMEMEGUSTAVO
  • Raquel Real #MTVMIAWMEMERAQUEL

  • Pet Influencer
  • Bica #MTVMIAWPETBICA
  • Céu (Camila Queiroz) #MTVMIAWPETCEU
  • Tobias (Nanda Terra) #MTVMIAWPETTOBIAS
  • Aipim (Manu Gavassi) #MTVMIAWPETAIPIM
  • Leona (Thiago Ventura) #MTVMIAWPETLEONA
  • Gudan, o Husky #MTVMIAWPETGUDAN
  • Regina (Whindersson Nunes) #MTVMIAWPETREGINA
  • Guilhermina (Larissa Manoela) #MTVMIAWPETGUILHERMINA

  • Hitou no passinho
  • Vanessa Lopes #MTVMIAWHITOUVANESSA
  • Luara #MTVMIAWHITOULUARA
  • Maria Clara Garcia #MTVMIAWHITOUCLARA
  • Virginia #MTVMIAWHITOUVIRGINIA
  • Klayver Pop #MTVMIAWHITOUKLAVYER
  • Maria Paula Marques #MTVMIAWHITOUMARIAPAULA
  • Luccas Abreu #MTVMIAWHITOULUCCAS
  • Beca Barreto #MTVMIAWHITOUBECA

  • Coreô Envolvente
  • Luísa Sonza, Davi Kneip, Mc Frog, Dj Gabriel do Borel - Sentadona Remix #MTVMIAWCOREOSENTADONA
  • Anitta -- Envolver #MTVMIAWCOREOENVOLVER
  • Zé Felipe -- Malvada #MTVMIAWCOREOMALVADA
  • Gloria Groove -- Leilão #MTVMIAWCOREOLEILAO
  • Ludmilla, Mariah Angeliq, Topo La Maskara feat Mr Vegas -- Socadona #MTVMIAWCOREOSOCADONA
  • Lexa -- Bruta #MTVMIAWCOREOBRUTA
  • L7nnon & Os Hawaianos - Desenrola Bate Joga de Ladin #MTVMIAWCOREODESENROLA
  • Pedro Sampaio feat MC Pedrinho -- Dançarina #MTVMIAWCOREODANCARINA

  • Feat. Nacional
  • Luísa Sonza e Ludmilla - Café da Manhã #MTVMIAWFEATCAFE
  • Gustavo Mioto e Ludmilla - Afogado #MTVMIAWFEATAFOGADO
  • Lagum e Marina Sena - Veja Baby #MTVMIAWFEATVEJA
  • Costa Gold feat. Kawe - Se Essa B*nda #MTVMIAWFEATSEESSA
  • Pabllo Vittar e Dilsinho - Trago Seu Amor de Volta #MTVMIAWFEATTRAGO
  • Matuê, Teto & WIU -- VAMPiro #MTVMIAWFEATVAMPIRO
  • Pocah, Lara Silva, MC Mirella, Tainá Costa - Passando o Rodo #MTVMIAWFEATRODO
  • MC Poze do Rodo ft. Filipe Ret - Me Sinto Abençoado #MTVMIAWFEATABENCOADO

  • Hino do ano
  • Xamã - Malvadão 3 #MTVMIAWHINOMALVADAO
  • Pedro Sampaio feat MC Pedrinho -- Dançarina #MTVMIAWHINODANCARINA
  • Luísa Sonza, Davi Kneip, Mc Frog, Dj Gabriel do Borel - Sentadona Remix #MTVMIAWHINOSENTADONA
  • Jão -- Idiota #MTVMIAWHINOIDIOTA
  • Zé Felipe -- Malvada #MTVMIAWHINOMALVADA
  • Gloria Groove - A Queda #MTVMIAWHINOAQUEDA
  • Ludmilla, Mariah Angeliq, Topo La Maskara feat Mr Vegas -- Socadona #MTVMIAWHINOSOCADONA
  • Matuê, Teto & WIU -- VAMPiro #MTVMIAWHINOVAMPIRO

  • Hit Global
  • Billie Eilish - Happier Than Ever #MTVMIAWHITGLOBALHAPPIER
  • Harry Styles - As It Was #MTVMIAWHITGLOBALASITWAS
  • Doja Cat -- Woman #MTVMIAWHITGLOBALWOMAN
  • Elton John, Dua Lipa - Cold Heart (PNAU Remix) #MTVMIAWHITGLOBALCOLD
  • The Weeknd, Post Malone - One Right Now #MTVMIAWHITGLOBALONE
  • Coldplay X BTS - My Universe #MTVMIAWHITGLOBALMYUNIVERSE
  • Anitta -- Envolver #MTVMIAWHITGLOBALENVOLVER
  • Shawn Mendes - It'll Be Okay #MTVMIAWHITGLOBALITLLBEOKAY

  • Hino de Karaokê
  • Marília Mendonça & Maiara e Maraisa - Esqueça-me Se For Capaz
  • #MTVMIAWKARAOKEESQUECAME
  • Pabllo Vittar e Dilsinho - Trago Seu Amor de Volta #MTVMIAWKARAOKETRAGO
  • Luan Santana feat Henrique e Juliano - Erro Planejado #MTVMIAWKARAOKEERRO
  • Ludmilla -- Maldivas #MTVMIAWKARAOKEMALDIVAS
  • Jão -- Idiota #MTVMIAWKARAOKEIDIOTA
  • Mari Fernandez e Marcynho Sensação - Parada Louca #MTVMIAWKARAOKEPARADA
  • Zé Felipe -- Malvada #MTVMIAWKARAOKEMALVADA
  • Felipe Amorim -- Putariazinha #MTVMIAWKARAOKEPUTARIAZINHA

  • Clipão da p#rr@
  • Jão -- Idiota #MTVMIAWCLIPAOIDIOTA
  • Gloria Groove - A Queda #MTVMIAWCLIPAOAQUEDA
  • Manu Gavassi - Bossa Nossa #MTVMIAWCLIPAOBOSSANOSSA
  • Rashid - Pílula Vermelha, Pílula Azul #MTVMIAWCLIPAOPILULA
  • Duda Beat - Dar Uma Deitchada #MTVMIAWCLIPAODEITCHADA
  • Gilsons -- Proposta #MTVMIAWCLIPAOPROPOSTA
  • Nego Bala -- Sonho #MTVMIAWCLIPAOSONHO
  • Baco Exu do Blues - Gotham É Aqui #MTVMIAWCLIPAOGOTHAM

  • Artista musical
  • Anitta #MTVMIAWARTISTAANITTA
  • Luísa Sonza #MTVMIAWARTISTALUISA
  • Gloria Groove #MTVMIAWARTISTAGLORIA
  • L7nnon #MTVMIAWARTISTAL7NNON
  • Ludmilla #MTVMIAWARTISTALUDMILLA
  • Zé Felipe #MTVMIAWARTISTAZEFELIPE
  • Pedro Sampaio #MTVMIAWARTISTAPEDRO
  • Matuê #MTVMIAWARTISTAMATUE

  • Beat BR
  • Xamã #MTVMIAWBEATXAMA
  • L7nnon #MTVMIAWBEATL7NNON
  • Costa Gold #MTVMIAWBEATCOSTA
  • Filipe Ret #MTVMIAWBEATFILIPE
  • Djonga #MTVMIAWBEATDJONGA
  • MC Cabelinho #MTVMIAWBEATCABELINHO
  • Flora Matos #MTVMIAWBEATFLORA
  • Karol Conká #MTVMIAWBEATKAROL

  • DJ Lanso a Braba
  • DJ Topo #MTVMIAWLANSODJTOPO
  • Pedro Sampaio #MTVMIAWLANSOPEDRO
  • Papatinho #MTVMIAWLANSOPAPATINHO
  • KVSH #MTVMIAWLANSOKVSH
  • Lucas Beat #MTVMIAWLANSOLUCAS
  • Alok #MTVMIAWLANSOALOK
  • Dennis #MTVMIAWLANSODENNIS
  • WC No Beat #MTVMIAWLANSOWC

  • Trap na cena
  • Teto #MTVMIAWTRAPTETO
  • Matuê #MTVMIAWTRAPMATUE
  • Kawe #MTVMIAWTRAPKAWE
  • Hyperanhas #MTVMIAWTRAPHYPERANHAS
  • Chefin #MTVMIAWTRAPCHEFIN
  • Mc Poze do Rodo #MTVMIAWTRAPPOZE
  • Dfideliz #MTVMIAWTRAPDFIDELIZ
  • MD Chefe #MTVMIAWTRAPMDCHEFE

  • ¡Me Gusta!
  • Lali #MTVMIAWMEGUSTALALI
  • Tini #MTVMIAWMEGUSTATINI
  • Danna Paola #MTVMIAWMEGUSTADANNA
  • Rosalía #MTVMIAWMEGUSTAROSALIA
  • J Balvin #MTVMIAWMEGUSTAJBALVIN
  • Bad Bunny #MTVMIAWMEGUSTABUNNY
  • Karol G #MTVMIAWMEGUSTAKAROL
  • Maluma #MTVMIAWMEGUSTAMALUMA

  • Albaum do ano
  • Baco Exu do Blues -- QVVJFA #MTVMIAWALBAUMQVVJFA
  • Jão -- Pirata #MTVMIAWALBAUMPIRATA
  • Gloria Groove - Lady Leste #MTVMIAWALBAUMLADYLESTE
  • Anitta - Versions of Me #MTVMIAWALBAUMVERSIONS
  • FBC & VHOOR -- Baile #MTVMIAWALBAUMBAILE
  • Ludmilla - Numanice #2 #MTVMIAWALBAUMNUMANICE
  • MC Cabelinho - Little Hair #MTVMIAWALBAUMLITTLE
  • Don L - Roteiro pra Aïnouz #MTVMIAWALBAUMROTEIRO

  • Prestatenção
  • Quebrada Queer #MTVMIAWPRESTATENCAOQUEBRADA
  • Paulla #MTVMIAWPRESTATENCAOPAULLA
  • Vulgo FK #MTVMIAWPRESTATENCAOVULGO
  • Luthuly #MTVMIAWPRESTATENCAOLUTHULY
  • Jade Baraldo #MTVMIAWPRESTATENCAOJADE
  • Lua #MTVMIAWPRESTATENCAOLUA
  • Ike #MTVMIAWPRESTATENCAOIKE
  • Ruby #MTVMIAWPRESTATENCAORUBY

  • Ri alto por Comedy Central
  • Bruna Louise #MTVMIAWRIALTOBRUNA
  • Thiago Ventura #MTVMIAWRIALTOTHIAGO
  • Rafael Portugal #MTVMIAWRIALTORAFAEL
  • Dani Calabresa #MTVMIAWRIALTODANI
  • Paulo Vieira #MTVMIAWRIALTOPAULO
  • Igor Guimarães #MTVMIAWRIALTOIGOR
  • Pedro Ottoni #MTVMIAWRIALTOPEDRO
  • Whindersson Nunes #MTVMIAWRIALTOWHIND

  • Maratonei por vc!
  • Rue - Zendaya (Euphoria) #MTVMIAWMARATONEIRUE
  • Eleven - Millie Bobby Brown (Stranger Things) #MTVMIAWMARATONEIELEVEN
  • Emilia - Giovanna Grigio (Rebelde) #MTVMIAWMARATONEIEMILIA
  • Liv - Maria Bopp (As Seguidoras) #MTVMIAWMARATONEILIV
  • Ivan - André Lamoglia (Elite) #MTVMIAWMARATONEIIVAN
  • Master Chief - Pablo Schreiber (Halo) #MTVMIAWMARATONEIMASTERCHIEF
  • Juma Marruá - Alanis Guillen (Pantanal) #MTVMIAWMARATONEIJUMA
  • Anita - Camila Queiroz (De Volta aos 15) #MTVMIAWMARATONEIANITA

  • Realeza do reality
  • Rico Melquiades (A Fazenda/Rio Shore) #MTVMIAWREALITYRICO
  • Day Feitoza (Casamento às Cegas) #MTVMIAWREALITYDAY
  • Priscilla Alcantara (Masked Singer) #MTVMIAWREALITYPRISCILLA
  • Natralha (Rio Shore) #MTVMIAWREALITYNATRALHA
  • Carlos Ortega (De Férias Com o Ex: Brasil) #MTVMIAWREALITYORTEGA
  • Bil Araújo (BBB, No Limite e A Fazenda) #MTVMIAWREALITYBIL
  • Paulo André (BBB) #MTVMIAWREALITYPA
  • Grag Queen (Queen of the Universe) #MTVMIAWREALITYGRAG

  • Fandom real oficial
  • Army (BTS) #MTVMIAWFANDOMARMY
  • Beliebers (Justin Bieber) #MTVMIAWFANDOMBELIEBERS
  • Pontinhos de Luz & Padaria (Arthur Aguiar) #MTVMIAWFANDOMPONTINHOSPADARIA
  • Gavassiers (Manu Gavassi) #MTVMIAWFANDOMGAVASSIERS
  • Vittarlovers (Pabllo Vittar) #MTVMIAWFANDOMVITTARLOVERS
  • Uniters (Now United) #MTVMIAWFANDOMUNITER
  • Cactos (Juliette) #MTVMIAWFANDOMCACTOS
  • Harries (Harry Styles) #MTVMIAWFANDOMHARRIES

  • Podcast nosso de cada dia
  • Podpah #MTVMIAWPODCASTPODPAH
  • PodDelas #MTVMIAWPODCASTPODDELAS
  • Podcats #MTVMIAWPODCASTPODCATS
  • Não é TPM #MTVMIAWPODCASTNAOETPM
  • Mano a Mano #MTVMIAWPODCASTMANOAMANO
  • Modus Operandi #MTVMIAWPODCASTMODUS
  • Um Milkshake Chamado Wanda #MTVMIAWPODCASTWANDA
  • Não Inviabilize #MTVMIAWPODCASTNAOINVIABILIZE

  • Streamer BR
  • Casimiro #MTVMIAWSTREAMERCASIMIRO
  • Rebeca Gamer #MTVMIAWSTREAMERREBECA
  • Nobru #MTVMIAWSTREAMERNOBRU
  • Gaules #MTVMIAWSTREAMERGAULES
  • Samira Close #MTVMIAWSTREAMERSAMIRA
  • Cellbit #MTVMIAWSTREAMERCELLBIT
  • Coringa #MTVMIAWSTREAMERCORINGA
  • Loud Babi #MTVMIAWSTREAMERLOUDBABI

  • Game do ano
  • Elden Ring #MTVMIAWGAMEELDEN
  • Fortnite (Capítulo 3 Temporada 2 - Resistência) #MTVMIAWGAMEFORTNITE
  • Free Fire (27ª Temporada) #MTVMIAWGAMEFREEFIRE
  • Ghostwire: Tokyo #MTVMIAWGAMEGHOSTWIRE
  • Halo Infinite #MTVMIAWGAMEHALO
  • League of Legends (Temporada 2022) #MTVMIAWGAMELOL
  • Pokemon Legends: Arceus #MTVMIAWGAMEPOKEMON
  • Rainbow Six Extraction #MTVMIAWGAMERAINBOW

  • Gaming Heroes
  • Loud (Valorant) #MTVMIAWGAMINGLOUD
  • Los Grandes (Free Fire) #MTVMIAWGAMINGLOSGRANDES
  • Corinthians (Free Fire) #MTVMIAWGAMINGCORINTHIANS
  • Furia (CS:GO) #MTVMIAWGAMINGFURIA
  • Imperial (CS:GO) #MTVMIAWGAMINGIMPERIAL
  • Red Canids (Lol) #MTVMIAWGAMINGREDCANIDS
  • Fluxo (Free Fire) #MTVMIAWGAMINGFLUXO
  • paiN Gaming (Lol) #MTVMIAWGAMINGPAIN

  • Saúde ta ok
  • Bela Gil #MTVMIAWSAUDEBELAGIL
  • Alexandra Gurgel #MTVMIAWSAUDEALEXANDRA
  • Surfistas Negras #MTVMIAWSAUDESURFISTAS
  • Thais Carla #MTVMIAWSAUDETAIS
  • Ellen Valias (Atleta de Peso) #MTVMIAWSAUDEATLETA
  • Emanuel Aragão #MTVMIAWSAUDEEMANUEL
  • Sapa Vegana #MTVMIAWSAUDESAPA
  • Bella Falconi #MTVMIAWSAUDEBELLA

