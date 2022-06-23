Rodrigo Mussi comenta sobre cicatriz após acidente: 'Vou carregar como vitória'

O ex-BBB Rodrigo Mussi Crédito: TV Globo

Quase três meses após sofrer o grave acidente de carro que o deixou internado, o ex-BBB Rodrigo Mussi, 36, foi ao programa Mais Você (Globo) nesta quinta (23) para conversar com Ana Maria Braga, 72. Ele comentou sobre sua recuperação e vida nas últimas semanas, e disse que agora busca incentivar o uso do cinto de segurança no banco de trás.

"Não tem como voltar atrás, mas tem como tentar recuperação e falar para as pessoas uma forma de segurança", disse ele. Mussi conta que perdeu quase 30 kg após o acidente, e conseguiu recuperar 18 kg com os tratamentos. Ele ainda diz que não se importa com a cicatriz que ficou após o acidente.

"É uma marca que mudou minha vida por completo. Vou carregar como uma vitória", afirma. O ex-BBB completa ao dizer que já pode fazer muitas atividades e pretende voltar a treinar na academia em breve, porém, precisa tomar cuidado com esportes que possam envolver algum impacto com a cabeça.

"Estou fazendo as coisas do dia a dia até que normal. A maior luta é o emocional", completa. Ele ainda conta que não se lembra de nada do momento do acidente, apenas de ter entrado no carro, e que não conheceu o motorista de aplicativo que estava com ele no acidente.

O motorista de aplicativo Kaique Reis não foi indiciado. Isso porque lesão corporal culposa é considerado um crime de menor potencial. O inquérito que investigava o acidente já foi concluído e nele consta que Reis foi imprudente e cumpria excesso de jornada naquele 31 de março.