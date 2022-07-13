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Mundo nerd

Por que adaptações de games consagrados não fazem o mesmo sucesso nos cinemas?

No vídeo de hoje, Mike Sant'Anna trouxe um olhar sobre o cenário, que recentemente teve produções como "Mortal Kombat" e "Uncharted" nas telonas

Públicado em 

13 jul 2022 às 17:02
Mike Sant'Anna

Colunista

Mike Sant'Anna

O mercado de cinema vem tentando emplacar um grande sucesso de uma adaptação de games há muito tempo. Nós já tivemos grandes exemplos de adaptações de livros marcando a história do cinema, como a saga "Senhor dos Anéis", e temos até agora a era de ouro das adaptações de quadrinhos. 
Mas não importa o quanto as produtoras de cinema e as desenvolvedoras de jogos tentem, o mesmo nunca acontece com as adaptações de games, não importa se o filme é bem recebido, como é o caso da franquia "Sonic". Como exemplos de longas que não atingiram o sucesso nos cinemas, seja de crítica ou de público, temos "Uncharted", "Mortal Kombat" e  "Warcraft - O Primeiro Encontro de Dois Mundos - Filme 2016". 
Mas será que eles só não estão sabendo fazer um bom filme de games? Ou será que existe um motivo um pouco mais estrutural nessa história toda? No vídeo de hoje, eu trouxe um pouco dos meus "dois centavos" sobre o que eu acho que pode estar acontecendo.

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Mike Sant'Anna

Criador de conteúdo nerd há 10 anos, Mike Sant'Anna traz em seus vídeos uma paixão pelo mundo nerd em um conteúdo de fã pra fã. Apaixonado por filmes, séries, quadrinhos, animes e jogos, traz em sua marca o famoso "papo de amigo", direto e reto, sem papas na língua!

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