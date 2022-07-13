Por que adaptações de games consagrados não fazem o mesmo sucesso nos cinemas?

O mercado de cinema vem tentando emplacar um grande sucesso de uma adaptação de games há muito tempo. Nós já tivemos grandes exemplos de adaptações de livros marcando a história do cinema, como a saga "Senhor dos Anéis", e temos até agora a era de ouro das adaptações de quadrinhos.

Mas não importa o quanto as produtoras de cinema e as desenvolvedoras de jogos tentem, o mesmo nunca acontece com as adaptações de games, não importa se o filme é bem recebido, como é o caso da franquia "Sonic". Como exemplos de longas que não atingiram o sucesso nos cinemas, seja de crítica ou de público, temos "Uncharted", "Mortal Kombat" e "Warcraft - O Primeiro Encontro de Dois Mundos - Filme 2016".