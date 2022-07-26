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Globoplay

'Rensga Hits!': série inspirada em Marília Mendonça tem data de estreia

Com estreia dia 4 de agosto, trama tem o protagonismo feminino em primeiro plano, a busca pelos sonhos e a força das mulheres no centro da narrativa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 08:12

Alice Wegmann em personagem inspirado em Marília Mendonça
Alice Wegmann em personagem inspirado em Marília Mendonça Crédito: Divulgação/Globoplay
Rensga Hits! estreia em 4 de agosto na Globoplay. A série, com 8 episódios, conta a história de Raíssa Medeiros (Alice Wegmann), uma jovem do interior que descobre que é traída pelo noivo e o abandona no altar, partindo rumo ao sonho de viver da música sertaneja na grande Goiânia. Antes de chegar à cidade, Raíssa atola o carro e, com tudo dando errado, usa seu talento musical para expressar seus sentimentos e compor o que, depois de um tempo, vem a ser o maior hit do feminejo brasileiro, só que não na sua voz, mas, sim, na da estrela em ascensão Gláucia Figueira (Lorena Comparato).
É dentro de duas famosas casas de composição musical, a Rensga Hits!, comandada por Marlene (Deborah Secco), e a Joia Maravilha Records, de Helena Maravilha (Fabiana Karla), que se desenrolam as histórias de estrelas da música sertaneja na série. Mudanças de rumo, imprevistos e algumas puxadas de tapete atravessam a trajetória das personagens, em uma divertida comédia romântica que tem o protagonismo feminino em primeiro plano e temas como sororidade, busca pelos sonhos e a força das mulheres no centro da narrativa.
A trama é costurada por muitos hits no ritmo da sofrência, escritos exclusivamente para a série. Como em um bom modão de viola, dramas da vida real não faltam em Rensga Hits!. "É tão gostoso ler um roteiro, se identificar com as histórias e perceber: eu já passei por isso, por isso, e por isso também", diz Alice Wegmann.
"Rensga" é uma expressão tipicamente goiana, usada quando uma coisa impressionante acontece. Pode ser espanto, admiração, um susto, como explica o elenco em uma postagem no Instagram.
A série é original Globoplay produzida pela Glaz Entretenimento com criação de Carolina Alckmin e Denis Nielsen.

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