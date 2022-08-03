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'Livramento de Deus', diz sertanejo Bruno sobre acidente com ônibus

Veículo que transportava toda a equipe da dupla Bruno e Barretto sofre acidente no interior de São Paulo; Ninguém se feriu
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 10:14

O ônibus da dupla sertaneja Bruno e Barretto colidiu com um carro, na Rodovia Santos Dumont, em SP
O ônibus da dupla sertaneja Bruno e Barretto colidiu com um carro, na Rodovia Santos Dumont, em SP Crédito: Reprodução/Instagram/@brunoebarretto
A dupla sertaneja Bruno e Barretto levou um grande susto na noite do último domingo, 31. O ônibus em que viajava junto com outras 12 pessoas da equipe dos cantores colidiu com um carro, na Rodovia Santos Dumont (SP-075), altura de de Campinas, São Paulo. Ninguém ficou ferido no acidente. "Graças a Deus foi algo assim... só de danos materiais. Ninguém se machucou", disse Bruno, em uma série de vídeos no Instagram, na segunda-feira, 1º
A equipe dos artistas informou que eles estavam em viagem para casa no momento da colisão, entre as cidades de Matipó (MG), onde fizeram show no sábado, 30, e Maringá (PR). Em nota oficial, deu mais detalhes sobre o ocorrido.
"O ônibus da dupla Bruno e Barreto se envolveu em um acidente na Rodovia Santos Dumont (SP-075), na região de Campinas (SP), na noite desse domingo, 31, quando retornava dos shows do final de semana em Minas Gerais. O ônibus com a dupla e mais 21 pessoas da equipe colidiu com um carro de passeio que diminuiu drasticamente a velocidade no meio da pista. Apesar do grande susto, ninguém se feriu. Após a liberação da Polícia Rodoviária, o ônibus da equipe Bruno e Barreto seguiu viagem com destino a Maringá, no Paraná", disse.
"Ontem tivemos um grande livramento. Agradecemos o carinho e as orações de todos vocês. Foi um grande susto, mas já estamos bem e em casa", destaca a legenda da publicação.
"Nós, que estamos na estrada, estamos sujeitos a isso"
Na segunda-feira, o sertanejo Bruno usou o Instagram para explicar o que tinha acontecido. "Estava ali na frente, na hora também. Eu, meu pai, que é o primeiro motorista, e o segundo motorista. O segundo motorista que estava dirigindo. A gente estava batendo um papo e, do nada, puf... o carro parou. Seguramos, seguramos, freamos, freamos mas ainda bateu na traseira do carro", contou.
"Não sei se acabou o combustível dele... Ele falou que parou no meio da pista. Aí acabamos batendo na traseira dele. O carro dele estragou bastante a parte de trás. O nosso ônibus também quebrou para-brisas, parte da frente, para-choque... essas coisas. Mas ainda conseguimos vir rodando para Maringá e meu pai já levou para ajeitar", completou.
Ao finalizar, o cantor agradeceu por não terem sofrido mais nada grave: "Acredito que foi um livramento de Deus porque ali é uma rodovia muito movimentada, e durante o acidente, não veio caminhão nenhum atrás, que poderia ter batido forte e acontecido algo mais trágico. Carro também... (Não teve) um engavetamento, nada, nada, nada. Graças a Deus, graças às orações de todos que oram por mim, por nossa equipe. Já estamos em casa, com saúde e vida que segue. Nós, que estamos na estrada, estamos sujeitos a isso".

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