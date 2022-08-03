Beyoncé troca música de 'Renaissance' após Kelis dizer que batida foi roubada

Capa do álbum 'Renaissance' de Beyoncé Crédito: Divulgação

Beyoncé trocou a gravação da faixa "Energy" nas plataformas de streaming nesta terça-feira, parte do seu novo álbum "Renaissance", lançado há quatro dias. Isso porque a versão original da música irritou a cantora Kelis, que era citada musicalmente na canção com elementos de "Milkshake", do duo Neptunes --formado por Pharrell Williams e Chad Hugo-- e interpretada por ela.

Mesmo com os devidos créditos à faixa original em seu site, Kelis reclamou que a citação, vista de forma elogiosa por alguns fãs, como "roubo" em um comentário nas redes sociais. Isso porque Beyoncé usou uma interpolação da música --isto é, trechos reinterpretados dentro de sua canção-- em vez de samples --o uso de trechos da gravação original. Com isso, a voz de Kelis não estava na música, apenas a melodia da canção que interpretou.

Após as reclamações, Beyoncé apagou a versão original e substituiu por uma nova mixagem, já sem os elementos de "Milkshake" --os créditos também foram retirados.

Esta é a segunda vez entre os últimos sucessos da americana que vira centro de uma polêmica. "Heated", também de "Reinassance", terá ainda um verso alterado após o uso da palavra "spaz", um termo pejorativo para falar de pessoas com um tipo de paralisia cerebral.