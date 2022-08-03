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Polêmica

Beyoncé troca música de 'Renaissance' após Kelis dizer que batida foi roubada

Faixa 'Energy' trazia elementos de 'Milkshake' mas, apesar dos créditos, artista reclamou de melodia reinterpretada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 08:22

Capa do álbum 'Renaissance' de Beyoncé
Capa do álbum 'Renaissance' de Beyoncé Crédito: Divulgação
Beyoncé trocou a gravação da faixa "Energy" nas plataformas de streaming nesta terça-feira, parte do seu novo álbum "Renaissance", lançado há quatro dias. Isso porque a versão original da música irritou a cantora Kelis, que era citada musicalmente na canção com elementos de "Milkshake", do duo Neptunes --formado por Pharrell Williams e Chad Hugo-- e interpretada por ela.
Mesmo com os devidos créditos à faixa original em seu site, Kelis reclamou que a citação, vista de forma elogiosa por alguns fãs, como "roubo" em um comentário nas redes sociais. Isso porque Beyoncé usou uma interpolação da música --isto é, trechos reinterpretados dentro de sua canção-- em vez de samples --o uso de trechos da gravação original. Com isso, a voz de Kelis não estava na música, apenas a melodia da canção que interpretou.
Após as reclamações, Beyoncé apagou a versão original e substituiu por uma nova mixagem, já sem os elementos de "Milkshake" --os créditos também foram retirados.
Esta é a segunda vez entre os últimos sucessos da americana que vira centro de uma polêmica. "Heated", também de "Reinassance", terá ainda um verso alterado após o uso da palavra "spaz", um termo pejorativo para falar de pessoas com um tipo de paralisia cerebral.
Após protestos de ativistas, a produção de cantora pediu desculpas, dizendo que a palavra não foi usada de forma preconceituosa --afinal, fazia referência a uma bunda que teria "espasmos"--, e avisou que o trecho será substituído.

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