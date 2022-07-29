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Música

Beyoncé lança 'Renaissance' e agradece fãs que não ouviram álbum quando vazou

'Nunca vi nada parecido com isso. Obrigada por serem pacientes', escreveu a artista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 11:16

Apesar do vazamento de seu mais recente trabalho, a cantora Beyoncé, 40, lançou seu sétimo álbum solo na madrugada desta sexta-feira (29). Intitulado "Renaissance" o projeto conta com 16 faixas, incluindo "Break My Soul" canção divulgada no final de junho.
Em uma publicação no Instagram, a artista agradeceu aos fãs e internautas que não ouviram seu álbum de forma ilegal, através do material vazado, e esperaram a data oficial do lançamento. "Então, o álbum vazou. E vocês realmente esperam até o momento do lançamento para que vocês todos pudessem curtir juntos", começou a artista no texto.
Capa do álbum 'Renaissance' de Beyoncé
Capa do álbum 'Renaissance' Crédito: Divulgação
"Eu nunca vi nada parecido com isso. Eu não consigo agradecê-los o suficiente por seu amor e proteção. Obrigada pelo apoio inabalável. Obrigada por serem pacientes", completou ela no agradecimento. A publicação já tem mais de 2 milhões de curtidas.
A cantora não lançava um álbum solo novo desde o ano de 2016, quando apresentou o "Lemonade". Desde então, ela divulgou projetos como "Homecoming", trabalho ao vivo que possui um documentário na Netflix de sua apresentação do Coachella em 2018, e a trilha sonora do live-action de "Rei Leão".
Além disso, ela também lançou "Everything is Love", trabalho ao lado de Jay-Z, seu marido, e o projeto audiovisual "Black is King", disponível na plataforma de streaming Disney+. Com o lançamento o nome de Beyoncé e o título do álbum ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter.

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