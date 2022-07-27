Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Novo disco de Beyoncé vaza, dizem fãs, que replicam 'Reinassance' e suas faixas
Vazou

Novo disco de Beyoncé vaza, dizem fãs, que replicam 'Reinassance' e suas faixas

Primeiro single, 'Break My Soul', havia sido lançado em junho; participações no novo trabalho incluem Jay-Z, Drake e Pharrell
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 17:13

Capa do álbum 'Renaissance' de Beyoncé
Capa do álbum 'Renaissance' de Beyoncé Crédito: Divulgação
Anunciado para esta sexta-feira, o novo álbum de Beyoncé, "Renaissance", vazou na internet, segundo disseram os fãs da cantora em postagens nas redes sociais. Eles também divulgaram as músicas do disco, exceto o single "Break My Soul", que foi lançado no mês passado, em aplicativos como o Telegram.
A cantora, que não lançava um álbum solo de músicas inéditas desde "Lemonade", há seis anos, não deu muitos detalhes sobre o novo trabalho. Mas a especulação era grande, inclusive sobre participações de outros artistas no trabalho.
Com a obra vazada na rede, já é possível perceber que, além da participação de Grace Jones, já anunciada, também colaboram nas faixas nomes Jay-Z, Drake, Kanye West e Pharrell.
Beyoncé divulga nomes das 16 faixas do álbum 'Renaissance'
Beyoncé divulga nomes das 16 faixas do álbum 'Renaissance' Crédito: Reprodução/Instagram
Com o primeiro single, "Break My Soul", que está entre as canções mais ouvida nos Estados Unidos, o novo disco de Beyoncé quebra o jejum de Jones, afastada dos estúdios desde 2008, quando lançou seu último disco, "Hurricane".
Assim que surgiram as primeiras notícias de que o disco "Renaissance" já havia se espalhado, Beyoncé pediu a seus fãs que não compartilhassem o seu conteúdo e teve apoio de parte deles, segundo o jornal britânico The Independent.
Uma provável explicação para o vazamento é o fato de que o álbum foi visto à venda em lojas físicas na França, dias antes de seu lançamento, segundo fãs mostraram nas redes sociais.
Cada novidade a respeito de "Renaissance" foi acompanhada com fervor na internet, incluindo a divulgação da capa do álbum, que traz Beyoncé seminua montada num cavalo de cristal.
O sétimo álbum da cantora tem 16 faixas. O projeto começará com "I'm That Girl", seguida por "Cozy", "Alien Superstar", "Cuff It" e "Energy".
Após "Break My Soul", o álbum apresenta "Church Girl e "Plastic Off the Sofa". A lista então segue para "Virgo's Groove", música mais longa do novo trabalho, com seis minutos e oito segundos de duração, segundo o site Page Six. A canção faz referência ao signo de Virgem, o da cantora.
Depois, o álbum segue para as canções "Move", "Heated", "Thique" e "All Up in Your Mind". Ainda se espera que Beyoncé divulgue uma canção com tom político, intitulada "America Has a Problem". As duas últimas faixas do álbum são "Pure/Honey" e "Summer Renaissance".
Em uma entrevista concedida à revista Harper's Bazaar, no ano passado, a artista havia falado que novas músicas estavam a caminho, e que sentia "um renascimento emergindo", dando uma pista sobre o nome de seu novo álbum.
"Com todo o isolamento e injustiça do ano passado, acho que estamos todos prontos para escapar, viajar, amar e rir novamente", disse ela à revista na época. "Sinto que um renascimento está surgindo e quero fazer parte dessa fuga de todas as maneiras possíveis."

Veja Também

Mia Mamede retorna a Vitória após vencer Miss Universo Brasil

Participante que dormiu ao vivo no 'Encontro' volta ao programa e explica sono

Jade Picon posta fotos, Gabriel Medina comenta e fãs de Paulo André se revoltam

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música Beyoncé
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados