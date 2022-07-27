Mia Mamede retorna a Vitória após vencer Miss Universo Brasil

A jornalista e produtora audiovisual foi recebida por imprensa, fãs e familiares no Aeroporto Eurico Salles, com direito à banda de congo, cartazes de boas-vindas, flores, balões e, claro, muitas lágrimas.

"É um momento indescritível. Estar ao lado do povo capixaba e apresentar essa coroa tão desejada, por tantos anos, só aumenta nosso orgulho e o valor dessa conquista. Para mim, o mais importante é ver o nome do Espírito Santo em todas as manchetes", afirmou Mamede à "HZ", sem esconder a emoção.

Mia Mamede foi recebida por familiares e fãs no Aeroporto Eurico Salles, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Em trajeto acompanhado ao vivo por uma live de A Gazeta, exibido nas redes sociais, Mia saiu em carreata por alguns bairros da capital em um veículo do Corpo de Bombeiros, tendo como destino o Palácio Anchieta. No local, foi recebida com honrarias pelo governador Renato Casagrande (PSB).

"Nossa ideia é falar de projetos e parcerias voltadas para educação, cultura e turismo. Quero aproveitar o peso dessa coroa para divulgar o Espírito Santo para o resto do Brasil, pois agora vamos viajar por alguns Estados. Já faço um trabalho parecido em minha produtora audiovisual", apontou Mamede.

Mia fica no Espírito Santo até sábado. Em sua agenda de compromissos, além de passar um tempo com a família, está a atuação em projetos que desenvolve como embaixadora da Fundação Beneficente Praia do Canto (em Vitória). O trabalho é focado em educação, especialmente para o público jovem.

PREPARAÇÃO E ORATÓRIA

Em entrevista recente a HZ, Mia Mamede detalhou como será a preparação para o Miss Universo, título que o Brasil não conquista desde 1968, com Martha Vasconcellos.

"Tudo vai depender de quando e onde será a disputa. Com data e local definidos, vamos começar a nos planejar. Estamos pensando, em conjunto com a organização do Miss Universo Brasil, em focar na passarela. Terei aulas com Franklin Negrini, que treinou Julia Gama (vice-Miss Universo em 2020). Na parte estética, também vamos fazer um planejamento junto com especialistas. Sei que desejo mudar muito pouco do meu visual. Nada que faça perder minha essência", pontuou.

Miss Universo Brasil, Mia Mamede desembarcou no Espírito Santo nesta quarta-feira (27) Crédito: Vitor Jubini

Como nova Miss Universo Brasil, Mia Mamede acredita que tem o dever de ser exemplo, de inspirar mulheres e meninas a ganhar posições de liderança na sociedade.

"Vivemos em uma sociedade onde o machismo e o patriarcalismo são muito fortes. Com isso, algumas mulheres perdem oportunidades, especialmente na área do trabalho. Acredito que elas precisam ter vez e voz, buscando autonomia e espaço. Inclusive as mais jovens, pois a transformação pode começar nas lideranças estudantis. Uma miss precisa influenciar pessoas. Com responsabilidade e apostando na diversidade, queremos inspirar mentes e levar mulheres às posições de liderança que lhes são de direito", complementa.

CONQUISTA INÉDITA

Coordenadora do Concurso Miss Universo Espírito Santo, Nabila Furtado também foi ao aeroporto recepcionar a nova Miss Universo Brasil.

"A Vitória é uma espécie de sonho realizado para todos os capixabas. Mia é extremamente dedicada e comprometida, por isso a indicamos. Nós (da coordenação) estávamos trabalhando há anos por este título, que finalmente veio. Mia quer conquistar o Miss Universo. Está focada e tem todas as condições de trazer essa coroa", acredita.

Rita Mamede, mãe da nova Miss Universo Brasil, afirma que a emoção de ver a filha realizar um sonho de adolescência compensa todo o trabalho e dedicação da família.