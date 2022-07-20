Capixaba Mia Mamede é eleita Miss Universo Brasil 2022

Mia Mamede levou o título de Miss Universo Brasil 2022: primeira conquista da história do ES Crédito: Reprodução/YouTube

Finalmente, após 68 anos de espera, o Espírito Santo teve sua primeira vitória no concurso Miss Universo Brasil. O feito coube a Mia Mamede, que, na noite desta terça-feira (19), em São Paulo, conseguiu a vitória ao bater Rebeca Portilho (Amazonas), Isadora Murta (Minas Gerais), Luana Lobo (Ceará) e Alina Furtado (Rio Grande do Sul). Mia recebeu a coroa e a faixa das mãos da cearense Teresa Santos, eleita em 2021.

Anteriormente, a capixaba Débora Lyra também havia vencido o certame nacional, em 2010, mas representando o estado de Minas Gerais.

A representante do Espírito Santo vai tentar trazer para o país o título de Miss Universo, em concurso a ser realizado nos Estados Unidos, em data a ser definida. A última brasileira a levar a coroa foi Martha Vasconcellos, em 1968.

Mamede foi a que melhor respondeu à pergunta final, que versava sobre o fato de o Brasil ser o quinto país no mundo com maior índice de violência contra a mulher.

"A minha responsabilidade como miss é ser um exemplo pra outras mulheres e o papel da miss vem evoluindo muito, desde quando ele foi construído lá 1950. A miss do século 21 ela tem que ser profissional, ela tem que ter uma visão, ela tem que ter um propósito, saber para o que ela veio. Ela é uma miss empoderada. Então, eu quero ser este exemplo pra outras jovens meninas", apontou.

"Eu quero incentivar mais mulheres a pegar reposições de liderança pra que elas possam fazer parte da mudança que a gente precisa desde mudar a educação pra desconstruir o machismo enraizado que nós temos ainda nesse país. E essa educação ela começa em casa, ela é nas escolas e ela é sim em mulheres de posições de liderança criando projetos sociais que vão atingir toda a população", afirmou Mia.

Em comunicado enviado a "HZ", logo após a conquista, Mia Mamede agradeceu à organização do Miss Universo Espírito Santo pela indicação e pelo trabalho de preparação.

"Estou muito feliz por ser a primeira capixaba a conquistar essa tão esperada coroa de Miss Universo Brasil. Estou ao lado da minha família, comemorando, mas sei que levei a torcida de todo o Espírito Santo comigo".

ELEGÂNCIA E ORATÓRIA

Mamede era considerada pelos missólogos (especialistas em concurso de beleza) como uma das candidatas mais preparadas, seja por sua elegância e desenvoltura na passarela, mas, especialmente, pela perfeita oratória. Na "bagagem", cinco idiomas fluentes (inglês, francês, espanhol, português e mandarim) e uma vasta vivência internacional, fruto dos muitos anos em que morou no exterior.

Formada em Jornalismo Audiovisual e Sócio Economia pela Universidade de Nova York, Mia saiu do Espírito Santo aos 9 anos, indo morar na Ásia com os pais. Por lá, foi Miss Dubai e deu aulas de idiomas em um projeto social na China. Também trabalhou como modelo na Europa e América do Norte. Em NY, atuou em peças na Broadway, como "Aladdin" e "Hamlet", e modelou para a marca Tiffany, famosa joalheria de luxo da Big Apple, usando um anel avaliado em R$ 3 milhões.

A capixaba também atua como apresentadora e produtora. Entre os principais trabalhos audiovisuais, estão o documentário "40 Jogadores de Futebol", em 2017, para o Fox Sports, "Hotéis Incríveis", da Globosat, em 2018, e o Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 2019, ao lado de Milton Cunha.

Em entrevista recente a "HZ" , Mia afirmou que desejava representar no concurso nacional a diversidade da mulher capixaba, que luta, batalha e trabalha por um futuro melhor.