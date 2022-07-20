Capixaba Mia Mamede é eleita Miss Universo Brasil 2022

Finalmente, após 68 anos de espera, o Espírito Santo teve sua primeira vitória no concurso Miss Universo Brasil. O feito coube a Mia Mamede, que, na noite desta terça-feira (19), em São Paulo, conseguiu a vitória ao bater Rebeca Portilho (Amazonas), Isadora Murta (Minas Gerais), Luana Lobo (Ceará) e Alina Furtado (Rio Grande do Sul). Mia recebeu a coroa e a faixa das mãos da cearense Teresa Santos, eleita em 2021.
Anteriormente, a capixaba Débora Lyra também havia vencido o certame nacional, em 2010, mas representando o estado de Minas Gerais.
A representante do Espírito Santo vai tentar trazer para o país o título de Miss Universo, em concurso a ser realizado nos Estados Unidos, em data a ser definida. A última brasileira a levar a coroa foi Martha Vasconcellos, em 1968.
Mamede foi a que melhor respondeu à pergunta final, que versava sobre o fato de o Brasil ser o quinto país no mundo com maior índice de violência contra a mulher.
"A minha responsabilidade como miss é ser um exemplo pra outras mulheres e o papel da miss vem evoluindo muito, desde quando ele foi construído lá 1950. A miss do século 21 ela tem que ser profissional, ela tem que ter uma visão, ela tem que ter um propósito, saber para o que ela veio. Ela é uma miss empoderada. Então, eu quero ser este exemplo pra outras jovens meninas", apontou.
"Eu quero incentivar mais mulheres a pegar reposições de liderança pra que elas possam fazer parte da mudança que a gente precisa desde mudar a educação pra desconstruir o machismo enraizado que nós temos ainda nesse país. E essa educação ela começa em casa, ela é nas escolas e ela é sim em mulheres de posições de liderança criando projetos sociais que vão atingir toda a população", afirmou Mia.
Em comunicado enviado a "HZ", logo após a conquista, Mia Mamede agradeceu à organização do Miss Universo Espírito Santo pela indicação e pelo trabalho de preparação.
"Estou muito feliz por ser a primeira capixaba a conquistar essa tão esperada coroa de Miss Universo Brasil. Estou ao lado da minha família, comemorando, mas sei que levei a torcida de todo o Espírito Santo comigo".
ELEGÂNCIA E ORATÓRIA
Mamede era considerada pelos missólogos (especialistas em concurso de beleza) como uma das candidatas mais preparadas, seja por sua elegância e desenvoltura na passarela, mas, especialmente, pela perfeita oratória. Na "bagagem", cinco idiomas fluentes (inglês, francês, espanhol, português e mandarim) e uma vasta vivência internacional, fruto dos muitos anos em que morou no exterior.
Formada em Jornalismo Audiovisual e Sócio Economia pela Universidade de Nova York, Mia saiu do Espírito Santo aos 9 anos, indo morar na Ásia com os pais. Por lá, foi Miss Dubai e deu aulas de idiomas em um projeto social na China. Também trabalhou como modelo na Europa e América do Norte. Em NY, atuou em peças na Broadway, como "Aladdin" e "Hamlet", e modelou para a marca Tiffany, famosa joalheria de luxo da Big Apple, usando um anel avaliado em R$ 3 milhões.
A capixaba também atua como apresentadora e produtora. Entre os principais trabalhos audiovisuais, estão o documentário "40 Jogadores de Futebol", em 2017, para o Fox Sports, "Hotéis Incríveis", da Globosat, em 2018, e o Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 2019, ao lado de Milton Cunha.
Em entrevista recente a "HZ", Mia afirmou que desejava representar no concurso nacional a diversidade da mulher capixaba, que luta, batalha e trabalha por um futuro melhor.
"Uma miss precisa ser plural e sempre estar focada em trabalhos sociais. Faço isso desde os meus 15 anos. Hoje, atuo como embaixadora da Fundação Beneficente Praia do Canto (em Vitória), em uma ação focada na educação, especialmente de jovens".