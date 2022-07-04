Miss ES Mini, Mirim, Juvenil e Teen: inscrições seguem até setembro

Lara Rodegheri foi coroada Miss Brasil Beleza Fashion 2022 Crédito: Reprodução/ Instagram @missesminimirimjuvenil

Chegou a hora de realizar seu sonho de brilhar nas passarelas de um concurso de beleza. Estão abertas até setembro as inscrições para o Miss Espírito Santo Mini (4 a 8 anos), Mirim (9 a 12 anos), Juvenil (13 a 17 anos) e Teen (18 a 24 anos), além das categorias Mister (4 a 17 anos, subdivida em várias faixas etárias) e Baby (1 a 3 anos, para meninos e meninas).

As inscrições para o processo de seleção são gratuitas e podem ser feitas pelo WhatsApp (27) 99789-7210. Para participar, basta enviar três fotos, sendo duas de rosto e uma de corpo. Um detalhe: não são permitidas fotos de biquini, maiô ou sunga de praia. Portanto, prepare uma roupa bacana e capriche no close.

De acordo com uma das organizadoras, Thays do Espírito Santo, ao todo serão selecionados cerca de 30 candidatos para cada categoria. A finalíssima deve ser realizada no final de 2022, em data a ser divulgada futuramente. Ah, sim: os classificados devem ser anunciados no Instagram do concurso, semanalmente, a partir de setembro.

"Antes da final, os selecionados passam por um processo de preparação, que inclui treinamento de postura e passarela e a divulgação dos candidatos com fotos profissionais. Os eleitos participam do Beleza Fashion Brasil, em Campo Grande (MS), no próximo ano, com todas as despesas pagas. Ao todo, são mais de R$ 8 mil em prêmios para os vencedores", informa Thays, dizendo que, para as categorias Baby e Misters, os candidatos já vão ser coroados antes do início da finalíssima da seletiva estadual.