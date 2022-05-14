Capixabas vencem Beleza Fashion Brasil em Mato Grosso do Sul

Paulo Poton, de 10 anos, morador de Guarapari, levou o troféu do Mister Brasil Universe Infantil Crédito: Divulgação

Com postura, elegância e uma dose extra de charme e fofura, capixabas continuam bombando no circuito nacional de concursos de beleza. Dois deles acabaram de levar o prêmio máximo no Beleza Fashion Brasil, que está sendo realizado desde quarta (11), em Campo Grande (MS), seguindo até sábado (14) com 160 participantes de todo o país entre as idades de 3 a 26 anos.

Paulo Poton, de 10 anos, morador de Guarapari, levou o troféu do Mister Brasil Universe Infantil na quarta (11), derrotando concorrentes de vários estados. O bonitão começa a se preparar para representar o país na etapa internacional, que ainda terá local e data definidos.

E não acabou... A "fofurice" continua com Isabella Gusmão, de 8 anos, moradora de Montanha. A beldade mirim faturou o Miss Brasil Beleza Fashion Internacional de sua categoria.

Isabella Gusmão, de 8 anos, moradora de Montanha, faturou o Miss Brasil Beleza Fashion Internacional Crédito: Divulgação

A menina também vai representar a nação no Beleza Fashion Internacional, a ser realizado em 2023, em Cartagena, na Colômbia. O trabalho vai ser árduo a fim de trazer o "caneco" para terras capixabas.

Thays do Espírito Santo, uma das organizadoras da etapa local do concurso, afirma que o Espírito Santo sempre teve tradição no certame. "Nossos participantes chegam muito fortes e essas primeiras vitórias nos empolgaram muito, nos deixando ainda mais confiantes para a grande final desde sábado", adianta.

Por falar na finalíssima, mas 10 capixabas, de várias idades, entram na passarela. Haverá transmissão ao vivo pelo Facebook do evento , a partir das 18h30. Entre os jurados, a experiência e beleza de Natália Guimarães, Miss Brasil e vice-Miss Universo (ninguém ainda entende o porquê de ela ter perdido o concurso internacional!) em 2007.

"Mais capixabas estão entre os favoritos a levar a coroa. Nosso trabalho de preparação é muito forte. Ficamos praticamente um ano trabalhando quesitos como postura, passarela e técnica de expressão vocal. Além disso, o Espírito Santo leva uma equipe própria de maquiadores e cabeleireiros e sempre divulgamos o nosso turismo e cultura. Claro, nem é preciso dizer que a beleza é um diferencial, fruto da nossa miscigenação. Estou bem confiante no resultado desta noite", complementa Thays.