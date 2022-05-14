Capixabas vencem Beleza Fashion Brasil em Mato Grosso do Sul

Com postura, elegância e uma dose extra de charme e fofura, capixabas continuam bombando no circuito nacional de concursos de beleza. Dois deles acabaram de levar o prêmio máximo no Beleza Fashion Brasil, que está sendo realizado desde quarta (11), em Campo Grande (MS), seguindo até sábado (14) com 160 participantes de todo o país entre as idades de 3 a 26 anos.
Paulo Poton, de 10 anos, morador de Guarapari, levou o troféu do Mister Brasil Universe Infantil na quarta (11), derrotando concorrentes de vários estados. O bonitão começa a se preparar para representar o país na etapa internacional, que ainda terá local e data definidos.
E não acabou... A "fofurice" continua com Isabella Gusmão, de 8 anos, moradora de Montanha. A beldade mirim faturou o Miss Brasil Beleza Fashion Internacional de sua categoria.
A menina também vai representar a nação no Beleza Fashion Internacional, a ser realizado em 2023, em Cartagena, na Colômbia. O trabalho vai ser árduo a fim de trazer o "caneco" para terras capixabas.
Thays do Espírito Santo, uma das organizadoras da etapa local do concurso, afirma que o Espírito Santo sempre teve tradição no certame. "Nossos participantes chegam muito fortes e essas primeiras vitórias nos empolgaram muito, nos deixando ainda mais confiantes para a grande final desde sábado", adianta.
Por falar na finalíssima, mas 10 capixabas, de várias idades, entram na passarela. Haverá transmissão ao vivo pelo Facebook do evento, a partir das 18h30. Entre os jurados, a experiência e beleza de Natália Guimarães, Miss Brasil e vice-Miss Universo (ninguém ainda entende o porquê de ela ter perdido o concurso internacional!) em 2007.
"Mais capixabas estão entre os favoritos a levar a coroa. Nosso trabalho de preparação é muito forte. Ficamos praticamente um ano trabalhando quesitos como postura, passarela e técnica de expressão vocal. Além disso, o Espírito Santo leva uma equipe própria de maquiadores e cabeleireiros e sempre divulgamos o nosso turismo e cultura. Claro, nem é preciso dizer que a beleza é um diferencial, fruto da nossa miscigenação. Estou bem confiante no resultado desta noite", complementa Thays.
Não custa nada relembrar, Alice Stange, de Santa Maria do Jetibá, venceu uma das categorias do Beleza Fashion Brasil em 2019 e, meses depois, foi coroada Mini Miss Face Of Europe World 2019 (concurso que, nas devidas proporções, significa o Miss Universo infantil). Vai que dá ES na cabeça novamente em 2022?