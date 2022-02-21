Capixaba desembolsa R$ 15 mil para participar do Miss Bumbum 2022

Maya Durval vai representar o ES no Miss Bumbum 2022 Crédito: Reprodução/Instagram

A nova edição do Miss Bumbum Brasil chega com tudo. Além de trazer Raissa Barbosa no comando do concurso, substituindo Andressa Urach, o evento já conta com uma representante do Espírito Santo.

Segundo a organização, Maya Durval, de 33 anos, foi a primeira inscrita revelada nesta edição. Para oficializar a inscrição e garantir a vaga, a jovem de Vitória teve que pagar R$ 15 mil de taxa e apresentar o comprovante de vacinação em dia.

A modelo garante ser a favor da vacina, apesar de ainda ter muitas dúvidas. “Ainda não me sinto esclarecida sobre a vacina, parece que ela está mais interligada com a política do que a saúde em si. Mas prefiro me imunizar e tomar a minha segunda dose”, diz.

E Maya não teve como recusar a sua dose. Por conta da pandemia, a nova exigência do concurso é que candidatas apresentem a carteirinha de vacinação atualizada. “Negacionista não será aceito", enfatiza a coordenadora Raissa Barbosa.

Maya apresenta seu comprovante vacinal Crédito: CO Assessoria

Em papo com HZ, a jovem, que está morando na Inglaterra, revelou o local que mais gosta de visitar quando volta ao Espírito Santo. "Eu amo o Morro do Moreno, o Convento da Penha... a vista é simplesmente linda, a energia e tudo ali é maravilhoso. Por estarem próximos de onde eu nasci, são os meus lugares favoritos", explica ela, que ama a moqueca.

"Claro que a moqueca capixaba é uma das coisas que eu mais amo, pois eu amo comer. Acho que o Espírito Santo é o melhor lugar do Brasil para influências culturais e gastronômicas. Eu, como amante da comida, posso garantir que, na minha cidade, é onde eu como de tudo e tem um tempero perfeito", conta.