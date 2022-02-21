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Capixaba desembolsa R$ 15 mil para participar do Miss Bumbum 2022

Maya Durval é a primeira inscrita revelada nesta edição do concurso de beleza, que exigiu comprovante vacinal. Final do Miss Bumbum será em julho, em São Paulo
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 16:30

Maya Durval vai representar o ES no Miss Bumbum 2022
Maya Durval vai representar o ES no Miss Bumbum 2022 Crédito: Reprodução/Instagram
A nova edição do Miss Bumbum Brasil chega com tudo. Além de trazer Raissa Barbosa no comando do concurso, substituindo Andressa Urach, o evento já conta com uma representante do Espírito Santo.
Segundo a organização, Maya Durval, de 33 anos, foi a primeira inscrita revelada nesta edição. Para oficializar a inscrição e garantir a vaga, a jovem de Vitória teve que pagar R$ 15 mil de taxa e apresentar o comprovante de vacinação em dia.
A modelo garante ser a favor da vacina, apesar de ainda ter muitas dúvidas. “Ainda não me sinto esclarecida sobre a vacina, parece que ela está mais interligada com a política do que a saúde em si. Mas prefiro me imunizar e tomar a minha segunda dose”, diz.
E Maya não teve como recusar a sua dose. Por conta da pandemia, a nova exigência do concurso é que candidatas apresentem a carteirinha de vacinação atualizada. “Negacionista não será aceito", enfatiza a coordenadora Raissa Barbosa.
Maya Durval vai representar o ES no Miss Bumbum 2022
Maya apresenta seu comprovante vacinal Crédito: CO Assessoria
Em papo com HZ, a jovem, que está morando na Inglaterra, revelou o local que mais gosta de visitar quando volta ao Espírito Santo. "Eu amo o Morro do Moreno, o Convento da Penha... a vista é simplesmente linda, a energia e tudo ali é maravilhoso. Por estarem próximos de onde eu nasci, são os meus lugares favoritos", explica ela, que ama a moqueca.
"Claro que a moqueca capixaba é uma das coisas que eu mais amo, pois eu amo comer. Acho que o Espírito Santo é o melhor lugar do Brasil para influências culturais e gastronômicas. Eu, como amante da comida, posso garantir que, na minha cidade, é onde eu como de tudo e tem um tempero perfeito", conta.
Será que teremos uma capixaba como Miss Bumbum Brasil em 2022? As inscrições seguem abertas no Instagram do concurso. A final acontecerá no mês de julho, em São Paulo.

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