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Bumbum na nuca

Aprenda 5 exercícios para conseguir o bumbum empinado; veja vídeo

Educadores físico ensinam como tonificar os glúteos de maneira simples e ficar com o shape definido
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 06:00

O bumbum é uma das maiores preocupações das mulheres. O problema é que nem sempre a natureza colabora para que ele fique livre da flacidez. Se você já é adepta dos exercícios físicos e deseja um bumbum maior e mais forte, saiba que o feito exige mais que apenas alguns agachamentos.
A personal trainer Mônica Oliveira Nunes, da academia Wellness, explica que quem deseja alcançar esse objetivo precisa ter uma rotina consistente de treinos que trabalhe, de preferência, todos os grupos musculares.
"Precisamos trabalhar os músculos do corpo de forma completa. É de grande importância trabalhar os músculos do glúteo pois ele está ligado aos músculos da perna gerando assim uma maior estabilidade. E se estão fortalecidos promovem uma maior segurança na hora de fazer exercícios e até os movimentos do dia a dia".
O personal trainer Wagner Costa explica que os exercícios multiarticulares, como agachamentos e suas variações, são os de maior eficiência para região do glúteo. "Outra opção são os exercícios uniarticulares, como à extensão de quadril, cadeira abdutora, e a abdução com a caneleira".

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O educador conta que se a pessoa tem o objetivo de aumentar o glúteo, o ideal é ela dar ênfase no músculo alvo de, pelo menos, 2 a 3 vezes na semana. "Treine glúteos pelo menos duas vezes por semana, lembrando-se sempre de deixar um intervalo mínimo de 48 horas entre os treinos. Não adianta fazer cinco séries com 25 repetições se o peso estiver muito leve. Um bom volume de treino inclui uma quantidade de séries adequada ao seu objetivo e à carga que está levantando", indica.
Para ganhar músculos é preciso seguir um programa de hipertrofia, exercitar-se com regularidade e não fazer corpo mole no treino. Agora, para quem não tem muita afinidade com a prática do peso, o especialista dá a dica: "Se você não tem muita afinidade com a prática, não se intimide, comece com pesos leves e vá aumentando a carga com o tempo", diz Wagner Costa.

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