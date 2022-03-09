Bárbara Bobbio vence o Miss Segurança 2021 e garante o bi para o ES

A linharense Bárbara Bobbio foi eleita Miss Segurança 2021 em concurso realizado na terça-feira (8) Crédito: Ricafonte Juiz de Fora/Divulgação

E não é que o bicampeonato chegou! Bárbara Bobbio, de Linhares, foi eleita Miss Segurança 2021 em concurso realizado na noite desta terça (8), em formato virtual. Com a vitória, o Espírito Santo garante o "back-to-back" (denominação usada pelos missólogos quando um estado ou país leva um concurso de beleza por duas vezes seguidas), visto que Rosimere Freitas, também linharense, foi coroada no mesmo certame em 2020.

"Consegui vencer mais de 100 candidatas de todo o país que trabalham com segurança patrimonial. Na final, tentei ser o mais natural possível, mantendo a calma e sendo fiel a meus princípios. Enviei um vídeo, falando de sonhos e objetivos, da jornada tripla, como profissional, estudante (ela cursa Administração) e mãe (tem dois meninos gêmeos de 11 anos). Quis ressaltar a importância da valorização do trabalho da mulher segurança", garante a capixaba, que, no momento do anúncio da vencedora, estava em casa, acompanhada pelos filhos.

"Quando o apresentador afirmou que havia vencido, passou um filme em minha cabeça (suspira). Fui ao passado, desde o curso de formação para ser segurança até a preparação para o concurso. Como também fui eleita pela internet, com o Troféu Popularidade, confesso que não esperava vencer, especialmente porque Rosimere Freitas levou no ano passado", explica, fazendo planos para o futuro.

"Quero aproveitar essa oportunidade para continuar influenciando mulheres a seguir a profissão que desejarem, sendo fortes e decididas", adianta, dizendo que pretende seguir "modelando" para a loja de roupas da mãe e, se pintar oportunidades, atuar como influenciadora digital. "Isso sem largar meu posto de segurança, pois tenho muito orgulho dele".

Ainda emocionada com a vitória, Bárbara fez um post nas redes sociais comentando sobre o título no Miss Segurança 2021.

Realizado em formato remoto por conta da pandemia da Covid-19, que atrasou a organização do concurso em um ano, o Miss Segurança vai coroar as duas capixabas vencedoras, em 2020 e 2021, em um evento presencial, a ser realizado em São Paulo, em maio, em data a ser anunciada futuramente.

"Ainda não falamos sobre a agenda representando a franquia do concurso. Sei que, em julho, haverá um evento do Sindesp (Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado do Espírito Santo) em Vitória, que contará com a participação das três finalistas dos três últimos concursos", adianta.

Vale lembrar, como adiantou HZ, que o Miss Segurança 2022 deve ser realizado ainda neste ano. "As inscrições começam em 30 de setembro, pelo site do Miss Segurança. Para 2023, temos o desejo de organizar certames estaduais, com concursos regionais. O Miss Segurança está ganhando muita visibilidade e queremos dar esse passo", explica o organizador do Miss Segurança, Fernando Amorim.

COTIDIANO

Como adiantou a "HZ" , Bárbara adora fazer exercícios físicos, além de ser disciplinada com a alimentação. "Acordo todos os dias bem cedo e vou para a academia cinco vezes por semana, às 5h. Durante a semana, como muita salada, uma proteína magra e evito doces, carboidratos e refrigerantes. No fim de semana é diferente, libero mais (risos)", brinca, dizendo que adora ver filmes e séries com os filhos, comer pizza e hamburger (quem não curte?), além de frequentar o balneário de Pontal do Ipiranga (também em Linhares), ao lado da família.

Cortejada pelo público masculino ("mas com respeito e postura, sei me posicionar frente a isso"), a morena confessou que o coração está fechado para balanço. "Tenho outras prioridades. Meus filhos são o centro da minha atenção. Além disso, faço jornada tripla. Além de cuidar deles, foco nos estudos e tenho a carga horária do trabalho. Sou uma mulher decidida, que batalha pelo que deseja".