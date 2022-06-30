Miss ES avança para o Top 10 do Miss Universo Brasil e fica mais perto da coroa
Mais uma etapa foi vencida! Em lista divulgada na noite desta quarta (29), pelo Instagram oficial do Miss Universo Brasil, a Miss Universo Espírito Santo, Mia Mamede, confirmou sua classificação entre as 10 finalistas do certame nacional.
Em 2022, o concurso está acontecendo totalmente on-line, com provas, vídeos e entrevistas fechados para o corpo de jurados.
Além da capixaba, uma das mais comentadas e elogiadas nas redes sociais, continuam na briga pela coroa de mulher mais bonita do Brasil as candidatas de Mato Grosso, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia e as favoritas ao título (ao lado de Mia Mamede) Amazonas, Ceará, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.
Nos próximos dias, deve ser anunciado - também pela internet - as cinco finalistas do Miss Universo Brasil 2022. A partir daí, o concurso passa a ser presencial, em evento realizado em São Paulo, com data ainda a ser definida pela organização.
Em seu perfil no Instagram, o Miss Universo Espírito Santo postou um vídeo com Mia Mamede fazendo sua apresentação como candidata do Estado e revelando seus sonhos, desejos e conexão com o ES; confira.
Mia Mamede é considerada pelos missólogos (especialistas em concursos de beleza) como sendo uma das candidatas mais preparadas e articuladas da disputa. A capixaba - que fala cinco idiomas - soma diversos trabalhos internacionais, como tendo atuado em dois musicais da Broadway: "Aladdin" e "Hamlet". Também modelou para a marca Tiffany, famosa joalheria de luxo de Nova York, usando um anel avaliado em R$ 3 milhões, e viajou para cerca de 40 países.
Aos nove anos, morou na China com a família, sendo alfabetizada em inglês e mandarim. Na época, também chegou a morar nos Emirados Árabes, onde foi coroada Miss Dubai. Além disso, a capixaba já teve CEP em outros sete países.
Além de modelo, atriz e comunicadora, Mia Mamede também atua como apresentadora. Entre seus principais trabalhos audiovisuais, estão o documentário "40 Jogadores de Futebol", em 2017, "Hotéis Incríveis" (Globosat), em 2018, e "Réveillon de Copacabana", no Rio de Janeiro, em 2019, ao lado de Milton Cunha.