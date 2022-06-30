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Miss ES avança para o Top 10 do Miss Universo Brasil e fica mais perto da coroa

Mia Mamede está entre as finalistas do concurso, que, em 2022, está acontecendo em formato virtual. Nos próximos dias, deve ser anunciado as cinco finalistas
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 14:11

Miss Universo ES 2022, Mia Mamede se classificou para o Top 10 do Miss Universo Brasil
Miss Universo ES 2022, Mia Mamede se classificou para o Top 10 do Miss Universo Brasil Crédito: Reprodução/ Instagram @miamamede
Miss ES avança para o Top 10 do Miss Universo Brasil e fica mais perto da coroa
Mais uma etapa foi vencida! Em lista divulgada na noite desta quarta (29), pelo Instagram oficial do Miss Universo Brasil, a Miss Universo Espírito Santo, Mia Mamede, confirmou sua classificação entre as 10 finalistas do certame nacional.
Em 2022, o concurso está acontecendo totalmente on-line, com provas, vídeos e entrevistas fechados para o corpo de jurados.
Além da capixaba, uma das mais comentadas e elogiadas nas redes sociais, continuam na briga pela coroa de mulher mais bonita do Brasil as candidatas de Mato Grosso, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia e as favoritas ao título (ao lado de Mia Mamede) Amazonas, Ceará, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.
Nos próximos dias, deve ser anunciado - também pela internet - as cinco finalistas do Miss Universo Brasil 2022. A partir daí, o concurso passa a ser presencial, em evento realizado em São Paulo, com data ainda a ser definida pela organização.
Em seu perfil no Instagram, o Miss Universo Espírito Santo postou um vídeo com Mia Mamede fazendo sua apresentação como candidata do Estado e revelando seus sonhos, desejos e conexão com o ES; confira.
Mia Mamede é considerada pelos missólogos (especialistas em concursos de beleza) como sendo uma das candidatas mais preparadas e articuladas da disputa. A capixaba - que fala cinco idiomas - soma diversos trabalhos internacionais, como tendo atuado em dois musicais da Broadway: "Aladdin" e "Hamlet". Também modelou para a marca Tiffany, famosa joalheria de luxo de Nova York, usando um anel avaliado em R$ 3 milhões, e viajou para cerca de 40 países.
Aos nove anos, morou na China com a família, sendo alfabetizada em inglês e mandarim. Na época, também chegou a morar nos Emirados Árabes, onde foi coroada Miss Dubai. Além disso, a capixaba já teve CEP em outros sete países.
Além de modelo, atriz e comunicadora, Mia Mamede também atua como apresentadora. Entre seus principais trabalhos audiovisuais, estão o documentário "40 Jogadores de Futebol", em 2017, "Hotéis Incríveis" (Globosat), em 2018, e "Réveillon de Copacabana", no Rio de Janeiro, em 2019, ao lado de Milton Cunha.

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