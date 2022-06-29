ES está no Top 16 do Miss Universo Brasil: 5 curiosidades de Mia Mamede

Miss Universo Espírito Santo, Mia Mamede está no Top 16 do Miss Universo Brasil Crédito: Gab Alfonsino

Atualização Mia Mamede passou para o Top 5 do Miss Universo Brasil nesta segunda-feira (4). O texto foi atualizado.

Miss Universo Brasil já foi dado. Mia Mamede se classificou entre as TOP 16 do certame nacional, que, em 2022, está sendo realizado em formato on-line, com entrevistas e provas remotas feitas apenas para o corpo de jurados. O primeiro passo para a tão sonhada coroa dejá foi dado. Nomeada Miss Universo Espírito Santo há cerca de duas semanas se classificou entre as TOP 16 do certame nacional, que, em 2022, está sendo realizado em formato on-line, com entrevistas e provas remotas feitas apenas para o corpo de jurados.

A classificação da capixaba foi confirmada pelo perfil oficial do concurso no Instagram . Além do ES, continuam na disputa pelo título os estados de Amazonas, Bahia, Ceará (forte candidata), Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais (uma das favoritas ao título), Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul (outra das cotadas à coroa), Roraima, São Paulo e Sergipe.

ATUALIZAÇÃO: Representando o Espírito Santo no Miss Universo Brasil, Mia Mamede passou para o Top 5 nesta segunda-feira (4). Com isso, a beldade se garante na finalíssima, que será presencial, em São Paulo, com data e local a ser divulgado futuramente pela organização do Miss Universo Brasil. Veja mais detalhes da classificação e com quem a capixaba vai disputar o título aqui.

As semifinalistas tiveram seus vídeos de apresentação divulgados, revelando cinco curiosidades sobre suas histórias de vida. A apresentação de Mia foi uma das mais elogiadas pelos internautas, devido a sua capacidade de oratória e simpatia.

No vídeo, Mamede apresentou aos fãs do Miss Universo Brasil sua graciosa pet, Pipa, que também "ganhou" uma coroa de Miss Espírito Santo. Dê uma espiada na fofurice!

Para a próxima etapa, o top 10, uma banca diferente de jurados pontuará as misses em uma nova entrevista. A lista com as classificadas deve ser divulgada na próxima semana.

O top 5 será formado após mais uma roda de entrevistas e um vídeo de conteúdo surpresa. As cinco finalistas devem participar de um evento presencial, a ser realizado em São Paulo, para a escolha da nova Miss Universo Brasil, em data ainda a ser definida.

EXPERIÊNCIA

Mia Mamede é considerada pelos missólogos (especialistas em concurso de beleza) como sendo uma das candidatas mais preparadas e articuladas do concurso. A capixaba - que fala cinco idiomas - soma diversos trabalhos internacionais, como dois musicais da Broadway: "Aladdin" e "Hamlet". Também modelou para a marca Tiffany, famosa joalheria de luxo de Nova York, usando um anel avaliado em R$ 3 milhões, e viajou para cerca de 40 países.

Aos nove anos, morou na China com a família, sendo alfabetizada em inglês e mandarim. Na época, também chegou a morar nos Emirados Árabes, onde foi coroada Miss Dubai. Além disso, a capixaba já teve CEP em outros sete países.

Além de modelo, atriz e comunicadora, Mia Mamede também atua como apresentadora. Entre seus principais trabalhos audiovisuais, estão o documentário "40 Jogadores de Futebol", em 2017, "Hotéis Incríveis" (Globosat), em 2018, e "Réveillon de Copacabana", no Rio de Janeiro, em 2019, ao lado de Milton Cunha.