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Em São Luiz/MA

Fã que arrancou colar de Gusttavo Lima devolve joia ao cantor

De acordo com organizadora do show, mulher a procurou para entregar o objeto: "fã sempre está querendo estar perto do artista"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 18:15

Depois de ter seu colar arrancado por uma fã durante um show em São Luís, no Maranhão, no último sábado (30), Gusttavo Lima recuperou o acessório.
O Cantor Gusttavo Lima
Gusttavo Lima teve o seu colocar arrancado durante um show no Maranhão Crédito: Augusto Albuquerque
De acordo com a apresentadora maranhense Karol Sampaio, que era embaixadora do evento em que aconteceu a situação, a mulher entrou em contato com ela e pediu que devolvesse o objeto à equipe do artista.
Sem revelar a identidade da fã, Karol publicou um áudio em que ela explica o que aconteceu quando puxou o colar do pescoço do cantor. "Quando ele desceu e todo mundo começou a puxar ele, eu também fui para tentar agarrar, segurar ele, e foi aí que veio o colar", disse.
Horas depois, a apresentadora postou outro vídeo no qual mostra o objeto e diz que encontrou com a fã para que ela pudesse devolvê-lo. Em seguida, ela entrega o colar na mão de um homem da equipe de Lima.
Karol comentou que as pessoas não deveriam julgar a mulher e que ela fez questão de devolver o colar. "Fã sempre está querendo estar perto do artista, tirar uma foto, abraçar, e nem sempre é possível. Aí na oportunidade que eles têm, querem fazer isso".

CONFUSÃO

O episódio aconteceu em um show de Gusttavo Lima no dia 30, em São Luís. Ao se aproximar de fãs para cumprimentá-los, o cantor teve o colar arrancado por uma mulher.
No momento, o sertanejo olha para a plateia, pede calma para os fãs e continua andando. "Calma, calma! Que isso?", disse.

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