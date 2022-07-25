"Minha segunda casa", diz Gusttavo Lima sobre "Buteco" no ES; veja vídeo

O “Buteco” mais famoso do Brasil agitou o Espírito Santo neste sábado (23), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Gusttavo Lima fez um show recheado de sucessos e garantiu a animação dos capixabas. O cantor subiu ao palco por volta das 23h40, mas, antes, recebeu a equipe de "HZ" no camarim.
“Estou feliz demais. Tenho o Espírito Santo como a minha segunda casa. O Estado fez parte da minha vida em toda trajetória e história. Passei um bom tempo no litoral de Guarapari fazendo shows, então a palavra hoje é gratidão por tudo. A gente vê todo aquele esforço que teve no início, foram dez anos cantando em barzinho, e agora chegou o momento de ser reconhecido”, disse Gusttavo, durante o bate-papo.
Gusttavo Lima morou em Guarapari no passado. Por isso, conta que sua ligação com os capixabas permanece até hoje. Segundo o cantor, os fãs do Estado são como "parentes". "O carinho dos capixabas é diferente. Tem essa ligação minha com o Estado. Cantei nos barzinhos daqui, nos quiosques que nem existem mais (risos). Toda vez que a gente vem para cá, sentimos que é a nossa casa e os fãs são como nossos parentes", ressaltou.
“O boteco é tudo. É onde a gente se encontra para chorar, se divertir, jogar conversa fora. Tudo roda e vai cair sempre em um boteco. E agora está caindo no 'Buteco do Gusttavo Lima'”
Os fãs soltaram a voz ao som dos hits como "Fala Mal de Mim" e "Bloqueado", além de clássicos da carreira do sertanejo, como "Gatinha Assanhada" e "Balada Boa". O "Buteco", que animou os capixabas, começou por volta das 18h, com show da cantora capixaba Priscila Ribeiro.
"Entrei naquela adrenalina boa, mas já estava preparada. Nós fizemos tudo certinho antes para poder chegar e só curtir o momento. O show foi maravilhoso, não imaginava que tinha tanta gente esperando e cantando comigo", disse Priscila.
Depois da capixaba, foi a vez do grupo de pagode Sorriso Maroto. Com uma parte do show mais nostálgica e cantando vários clássicos, a apresentação levantou o público no Kleber Andrade. Em entrevista para "HZ", o vocalista Bruno Cardoso disse que é muito bom unir o público do pagode e do sertanejo.
"É uma combinação bacana do público capixaba com o 'Buteco do Gusttavo Lima'. A energia foi lá no topo, estamos muito felizes de poder configurar o line-up com tantos artistas bacanas. Tocar pagode no 'Buteco' cria uma química diferente. O público se mistura e cria uma atmosfera totalmente nova", ressaltou Bruno.
Bruno também disse que o grupo está finalizando a turnê "A.M.A" antes de entrar em um novo projeto. Além disso, o vocalista contou que a banda ainda curte os frutos do álbum "Juntos", com o cantor Dilsinho. "Gravamos um álbum juntos, fizemos muitos shows e vamos lançar um DVD no próximo mês para a galera cantar junto", finalizou.
O "Buteco" ainda contou com a apresentação da dupla "Os Menotti", formada pelos irmãos César Menotti e Fabiano. A energia do evento contagiou o público que estava na arquibancada e também nos espaços vips do estádio, o "Espaço Ficha Limpa" e "Espaço Embaixador". O local também contou com 90 lounges, cada um com espaço para 20 pessoas, bares e praça de alimentação.
MOVIMENTAÇÃO ECONÔMICA
Um evento dessas proporções acaba movimentando a economia capixaba. Turistas de várias partes do Estado, e também do Brasil, vieram conferir o espetáculo. Com isso, a procura por hospedagens aumentou consideravelmente e o comércio ficou mais "quente" para suprir as demandas dos visitantes.
"Foi um desafio fazer esse show, pois foi a primeira vez que fiz um evento em um estádio. É tudo muito novo, não conhecia a estrutura e me surpreendeu bastante. Acho que o público ganhou muito com isso, fizemos uma boa entrega", afirmou Nelinho Miranda, organizador do "Buteco".