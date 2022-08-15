Após curtida de Neymar, capixaba já é chamada de Musa do Hexa; saiba quem é ela

A capixaba Larissa Scherrer está sendo apontada como a Musa do Hexa, após curtida de Neymar Crédito: Larissa Scherrer

Quer mais? A jovem está sendo apontada por alguns internautas como a Musa do Hexa. Afinal, seu noivo disse que não ia criar caso pois não é bom estressar o jogador, que está em fase de preparação para a Copa do Mundo: "Não quero estressar o Ney. Ele está em fase preparatória para a Copa, deixa ele ‘sentar o dedo’ que o hexa tem que vir", brincou Rafael Duarte, durante entrevista ao HZ.

Larissa disse que gostou da repercussão da história em tão pouco tempo. Segundo ela, será um prazer ser o “rosto feminino” do Brasil, caso a seleção volte para casa com a taça da Copa do Mundo 2022.

“Eu postei um reels com a blusa do Ney e muita gente começou a me chamar de Musa do Hexa. Estão me enviando blusas para fazer foto, querem que eu alimente essa onda. Gostei muito dessa brincadeira e quero agarrar todas as oportunidades que me aparecerem. Eu já era modelo, mas agora estou alcançando outros públicos”, revelou Larissa para HZ.

Se o hexa virá, só o futuro será capaz de dizer. Enquanto isso, Larissa segue firme estudando Administração e Economia, além de estar na torcida para que a seleção traga a taça pela sexta vez. “Estou torcendo muito para que o hexa venha. Tudo agora é rumo ao Hexa, já está na minha ele vir (risos)”, brincou a influencer.

TENTARAM SER AMIGOS DO NEY

Apesar da curtida, Neymar respondeu Larissa no Instagram e pediu desculpas pela situação. O jogador escreveu que curtiu “sem querer”. “Será que foi sem querer mesmo?”, questionou a capixaba nas redes.

Segundo Larissa, ela chegou a perguntar se eles (ela, o namorado e Neymar) poderiam ser amigos. " Ele disse que só é amigo 'a dois'. E depois não me respondeu mais", conta.

A capixaba Larissa Scherrer está sendo apontada como a Musa do Hexa, após curtida de Neymar Crédito: Rafael Duarte

QUEM É LARISSA?

Larissa Scherrer tem 21 anos. De Cachoeiro, a capixaba foi notada por Neymar agora, mas já trabalha com internet há dois anos. Segundo ela, sua entrada nas redes ocorreu há seis anos.

Estudante de Administração e Economia, Larissa namora o fotógrafo Rafael Duarte há quatro anos. Ela costuma fazer posts para pequenas marcas e viu na atenção recebida do jogador uma chance de se destacar ainda mais.

Atualmente, ela está com mais de 55 mil seguidores no Instagram e se diz "Aprendiz do YouTube", com um canal ainda com poucos inscritos.