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Neymar curte foto de influencer capixaba e namorado responde

Após o atleta curtir a foto da capixaba Larissa Scherrer, o namorado dela, Rafael Duarte, fez um storie brincando com a situação. "O menino Ney também curte a mulher de vocês?", disse
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 16:29

Neymar curte foto de influencer capixaba e namorado responde
Neymar curte foto de influencer capixaba e namorado responde Crédito: Reprodução/Instagram
Uma situação delicada, mas que acabou em risadas. A capixaba Larissa Scherrer chamou atenção do jogador Neymar, nesta quinta-feira (11), em um storie no Instagram. Após a influencer postar uma foto posando para uma marca, o atleta não só visualizou como também curtiu a publicação.
“Fui entrar no meu Instagram para ver quem tinha visualizado o meu story e, de repente, vi uma pessoa verificada. Simplesmente era o Neymar”, disse Larissa.
O que talvez o ‘menino Ney’ não esperava é que a capixaba é comprometida. Ela contou para HZ que chamou o namorado, Rafael Duarte, para mostrar a curtida do jogador. Para a surpresa dela, ele fez até piada e postou a reação. “Na hora eu falei: ‘Rafael, vem cá, corre aqui, olha quem curtiu a minha foto, o Neymar”, revelou.

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Na sequência, o namorado gravou um storie mostrando a curtida do atleta. No vídeo, Rafael aparece perguntando: “O Neymar também curte o story da mulher de vocês? Ele não só viu, como curtiu. Neymar, eu também sou seu fã, eu te amo, curte o meu story também (risos)”, falou.
Rafael disse que a única pessoa que tem moral de curtir sua namorada é o jogador, mas existe uma condição para isso: trazer o hexa na Copa 2022. O vídeo do storie já tem mais de 78 mil visualizações. Tanto Larissa quanto Rafael estão ganhando muitos seguidores nas redes sociais. 
Em conversa com HZ, o fotógrafo revelou que não faz mal curtir foto na rede social. “Temos que levar a vida mais leve. O Ney provavelmente estava passando pelas fotos do Instagram e acabou curtindo. ‘Quem nunca fez isso?’ (risos).

RESPOSTA DO NEYMAR

"Pronto, está respondido. Ele disse disse que curtiu sem querer. 'Quem nunca curtiu um storie sem querer? Mas eu pensei: 'Será que foi sem querer mesmo'?
O fotógrafo finalizou dizendo que só pretende se divertir com essa história. E completou afirmando que não quer distrair o jogador em ano de Copa do Mundo. “Eu só não quero estressar o Ney. Ele está em fase preparatória para a Copa, deixa ele ‘sentar o dedo’ que o hexa tem que vir”, brincou.

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