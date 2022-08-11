Wanessa Camargo é cotada para Camarote do BBB 23

A artista é cotada para participar do reality show Crédito: Reprodução @wanessacamargo

O nome da Wanessa está nos holofotes novamente. A cantora é cotada para fazer parte do Camarote do próximo Big Brother Brasil, que começará em janeiro de 2023. Segundo o Observatório da TV, a equipe do reality estaria sondando Wanessa Camargo para participar do programa.

De acordo com o site, Wanessa, que já havia sido convidada para edições anteriores, está cotada para a próxima edição do reality de maior faturamento da emissora. O assunto é sigilo nos bastidores da emissora.