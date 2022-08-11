Atriz Juliana Didone revela que sofreu transtorno alimentar na adolescência

Juliana Didone revela que sofreu transtorno alimentar na adolescência Crédito: Fotoarena/Folhapress

A atriz Juliana Didone, de 37 anos, revelou em entrevista ao podcast Papagaio Falante, comandado por Sérgio Mallandro e Renato Rabello, que sofreu anorexia na adolescência. A atriz relatou que descobriu os primeiros sintomas do transtorno alimentar quando tinha entre onze e doze anos de idade, período que começou a trabalhar na carreira de modelo, e abriu as portas para sua atuação na televisão.

"Eu deixava de comer. A anorexia faz você achar que está sempre gorda. É horrível", relembrou Juliana.

Uma das causas que contribuiu para que a atriz desenvolvesse a doença foi a pressão constante no mundo da moda para se ter um corpo sempre magro. "Quando eu comecei como modelo, a gente era medida uma vez por mês. Às vezes não pegava um trabalho porque falavam: 'você está com o quadril 92 (centímetros)' e tinha de ser 90. Você vai criando um padrão meio louco", continuou a atriz dizendo ver uma melhora nos padrões de exigência atuais.

Outro fator foi passar pelo processo de se tornar modelo na adolescência, fase delicada da vida com muitas preocupações e insegurança sobre o próprio corpo. "A anorexia se dá mais entre pré-adolescentes e adolescentes, quando você está mais preocupado com o olhar do outro sobre você. Conforme você vai ficando mais velho, vai relaxando em relação a isso, faz uma terapia, entende que a imperfeição faz parte de todo mundo", refletiu Didone.