Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Atriz Juliana Didone revela que sofreu transtorno alimentar na adolescência

Em entrevista ao podcast ‘Papagaio Falante’, atriz revelou que a anorexia começou no início da carreira de modelo: ‘a anorexia faz você achar que está sempre gorda’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 08:14

Juliana Didone revela que sofreu transtorno alimentar na adolescência
Juliana Didone revela que sofreu transtorno alimentar na adolescência Crédito: Fotoarena/Folhapress
A atriz Juliana Didone, de 37 anos, revelou em entrevista ao podcast Papagaio Falante, comandado por Sérgio Mallandro e Renato Rabello, que sofreu anorexia na adolescência. A atriz relatou que descobriu os primeiros sintomas do transtorno alimentar quando tinha entre onze e doze anos de idade, período que começou a trabalhar na carreira de modelo, e abriu as portas para sua atuação na televisão.
"Eu deixava de comer. A anorexia faz você achar que está sempre gorda. É horrível", relembrou Juliana.
Uma das causas que contribuiu para que a atriz desenvolvesse a doença foi a pressão constante no mundo da moda para se ter um corpo sempre magro. "Quando eu comecei como modelo, a gente era medida uma vez por mês. Às vezes não pegava um trabalho porque falavam: 'você está com o quadril 92 (centímetros)' e tinha de ser 90. Você vai criando um padrão meio louco", continuou a atriz dizendo ver uma melhora nos padrões de exigência atuais.
Outro fator foi passar pelo processo de se tornar modelo na adolescência, fase delicada da vida com muitas preocupações e insegurança sobre o próprio corpo. "A anorexia se dá mais entre pré-adolescentes e adolescentes, quando você está mais preocupado com o olhar do outro sobre você. Conforme você vai ficando mais velho, vai relaxando em relação a isso, faz uma terapia, entende que a imperfeição faz parte de todo mundo", refletiu Didone.
O último trabalho de Juliana Didone foi na segunda temporada da série brasileira Bom dia, Verônica, produção da Netflix, dando vida à personagem Mônica.

Veja Também

Maisa posta 'spoiler' das gravações da série 'De Volta aos 15'

Ana Maria Braga alerta fãs para golpe do Pix usando seu nome

Paulo André aposta em carreira no trap e divulga prévia de nova música; confira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alimentação Famosos Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial da Saúde: 9 livros para viver melhor
Imagem de destaque
Festival de surf no ES terá shows, cinema e exposição ambiental; veja como participar
Imagem de destaque
Mulher em moto atira contra homem em Piúma no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados