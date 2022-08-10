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Netflix

Maisa posta 'spoiler' das gravações da série 'De Volta aos 15'

Atriz levou fãs a loucura depois que postou fotos caracterizada como Anita, além de mostrar detalhes do roteiro do primeiro episódio da nova temporada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 18:27

Maisa publica fotos caracterizada para gravações da segunda temporada de
Maisa publica fotos caracterizada para gravações da segunda temporada de DeVolta Crédito: Instagram/ @maisa
Maisa Silva deixou os fãs eufóricos na última segunda-feira, dia 8. É que a atriz postou algumas fotos nas redes sociais, durante as gravações da 2ª temporada da série "De Volta aos 15", da Netflix, onde é a protagonista. "Está na hora de voltar no tempo, Anitinha malukinha", escreveu a artista.
Na trama, Maisa divide a personagem Anita com Camila Queiroz. Uma faz Anita na adolescência e a outra, na fase adulta. Na postagem, a atriz acabou mostrando também a primeira página do roteiro do primeiro episódio e acabou revelando informações do time de roteiristas da série.
O episódio é assinado por Vitor Brandt, que já escreveu "Historietas Assombradas - O Filme" (2017), "Malhação" (2017-2018) e "As Five" (2020-2021). A produção tem ainda a colaboração de Amanda Jordão, Gautier Lee, Ray Tavares e Pedro Riera.
A Netflix ainda não anunciou a data de estreia da 2ª temporada da série.

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