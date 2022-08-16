Curtida por Neymar, capixaba fecha contrato com faculdade e plano de saúde

Uma simples curtida do Neymar continua rendendo frutos para a capixaba Larissa Scherrer. Após ser apontada como a “Musa do Hexa”, a influencer cachoeirense de 21 anos já faturou mais de R$ 13 mil com publicidades. Em conversa com HZ, a modelo contou detalhes dessa repercussão financeira.
“Já fechei vários contratos em apenas três dias. Grandes marcas estão me procurando, como uma faculdade famosa e um plano de saúde bem conhecido. Para vocês terem uma ideia, consegui R$ 13 mil só por uma curtida e pela repercussão dela. É incrível”, contou Larissa.
CURTIDA DO NEYMAR
Em apenas dois dias, foram mais de 35 mil novos seguidores e mais de 20 milhões de pessoas acessando seu perfil. Na última semana, Larissa ganhou as redes sociais após um vídeo do seu namorado, Rafael Duarte, viralizar.
Ela contou para HZ que chamou o namorado para mostrar a curtida do jogador, mas para a surpresa dela, ele fez até piada e postou a reação. “Na hora eu falei: ‘Rafael, vem cá, corre aqui, olha quem curtiu a minha foto, o Neymar”, revelou.
Na sequência, Rafael disse que a única pessoa que tem moral de curtir sua namorada é o Neymar, mas existe uma condição para isso: trazer o hexa na Copa 2022. O vídeo do storie já tem mais de 78 mil visualizações. Tanto Larissa quanto Rafael estão ganhando muitos seguidores nas redes sociais.
Em conversa com a reportagem, o fotógrafo revelou que não faz mal curtir foto na rede social. “Temos que levar a vida mais leve. O Ney provavelmente estava passando pelas fotos do Instagram e acabou curtindo. ‘Quem nunca fez isso?’ (risos)".
Além disso, seu noivo disse que não ia criar caso pois não é bom estressar o jogador, que está em fase de preparação para a Copa do Mundo: "Não quero estressar o Ney. Ele está em fase preparatória para a Copa, deixa ele ‘sentar o dedo’ que o hexa tem que vir", brincou Rafael Duarte, durante entrevista ao HZ.
Larissa disse que gostou da repercussão da história em tão pouco tempo. Segundo ela, será um prazer ser o “rosto feminino” do Brasil, caso a seleção volte para casa com a taça da Copa do Mundo 2022.
“Eu postei um reels com a blusa do Ney e muita gente começou a me chamar de Musa do Hexa. Estão me enviando blusas para fazer foto, querem que eu alimente essa onda. Gostei muito dessa brincadeira e quero agarrar todas as oportunidades que me aparecerem. Eu já era modelo, mas agora estou alcançando outros públicos”, revelou Larissa para HZ.