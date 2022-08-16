Curtida por Neymar, capixaba fecha contrato com faculdade e plano de saúde

Larissa Scherrer recebeu uma curtida do jogador Neymar Crédito: Rafael Duarte

Uma simples curtida do Neymar continua rendendo frutos para a capixaba Larissa Scherrer. Após ser apontada como a “Musa do Hexa” , a influencer cachoeirense de 21 anos já faturou mais de R$ 13 mil com publicidades. Em conversa com HZ, a modelo contou detalhes dessa repercussão financeira.

“Já fechei vários contratos em apenas três dias. Grandes marcas estão me procurando, como uma faculdade famosa e um plano de saúde bem conhecido. Para vocês terem uma ideia, consegui R$ 13 mil só por uma curtida e pela repercussão dela. É incrível”, contou Larissa.

CURTIDA DO NEYMAR

Ela contou para HZ que chamou o namorado para mostrar a curtida do jogador, mas para a surpresa dela, ele fez até piada e postou a reação. “Na hora eu falei: ‘Rafael, vem cá, corre aqui, olha quem curtiu a minha foto, o Neymar”, revelou.

Na sequência, Rafael disse que a única pessoa que tem moral de curtir sua namorada é o Neymar, mas existe uma condição para isso: trazer o hexa na Copa 2022. O vídeo do storie já tem mais de 78 mil visualizações. Tanto Larissa quanto Rafael estão ganhando muitos seguidores nas redes sociais.

Em conversa com a reportagem, o fotógrafo revelou que não faz mal curtir foto na rede social. “Temos que levar a vida mais leve. O Ney provavelmente estava passando pelas fotos do Instagram e acabou curtindo. ‘Quem nunca fez isso?’ (risos)".

Neymar curtiu a foto da influencer Larissa Scherrer Crédito: @lawryscherrer

Além disso, seu noivo disse que não ia criar caso pois não é bom estressar o jogador, que está em fase de preparação para a Copa do Mundo: "Não quero estressar o Ney. Ele está em fase preparatória para a Copa, deixa ele ‘sentar o dedo’ que o hexa tem que vir", brincou Rafael Duarte, durante entrevista ao HZ.

Larissa disse que gostou da repercussão da história em tão pouco tempo. Segundo ela, será um prazer ser o “rosto feminino” do Brasil, caso a seleção volte para casa com a taça da Copa do Mundo 2022.