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É o amor

Gabigol vive affair com Bella Campos, a Muda de 'Pantanal', diz jornal

Segundo o jornal Extra, a atriz já esteve com os pais do jogador no Maracanã
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Agosto de 2022 às 11:59

Gabigol e Bella Campos vivem affair, diz jornal
Gabigol e Bella Campos vivem affair, diz jornal Crédito: Reprodução/Twitter/TV Globo
Enquanto a separação de Neymar e Bruna Biancardi é confirmada, tem casal novo se formando na grande área do futebol. Segundo o jornal Extra, Gabigol está vivendo um affair com Bella Campos, a Muda de "Pantanal".
De acordo com a publicação, o romance começou no mês de julho e, inclusive, a a atriz até esteve com os pais do jogador do Flamengo, no Maracanã.
Em julho, Gabigol e Bella Campos posaram juntos, ao lado da atriz Duda Santos, que estará em "Travessia". Os dois curtiram o show "Irmãos"com outros famosos na plateia.

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