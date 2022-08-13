Gabigol vive affair com Bella Campos, a Muda de 'Pantanal', diz jornal

Gabigol e Bella Campos vivem affair, diz jornal Crédito: Reprodução/Twitter/TV Globo

Enquanto a separação de Neymar e Bruna Biancardi é confirmada, tem casal novo se formando na grande área do futebol. Segundo o jornal Extra, Gabigol está vivendo um affair com Bella Campos, a Muda de "Pantanal".

De acordo com a publicação, o romance começou no mês de julho e, inclusive, a a atriz até esteve com os pais do jogador do Flamengo, no Maracanã.