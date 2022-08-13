Gabigol vive affair com Bella Campos, a Muda de 'Pantanal', diz jornal

Enquanto a separação de Neymar e Bruna Biancardi é confirmada, tem casal novo se formando na grande área do futebol. Segundo o jornal Extra, Gabigol está vivendo um affair com Bella Campos, a Muda de "Pantanal".
De acordo com a publicação, o romance começou no mês de julho e, inclusive, a a atriz até esteve com os pais do jogador do Flamengo, no Maracanã.
Em julho, Gabigol e Bella Campos posaram juntos, ao lado da atriz Duda Santos, que estará em "Travessia". Os dois curtiram o show "Irmãos"com outros famosos na plateia.