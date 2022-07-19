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Tiago Ramos faz tatuagem para mãe de Neymar, sua ex-namorada

Nadine Gonçalves e o modelo terminaram o relacionamento em dezembro de 2020
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 09:30

Modelo Tiago Ramos, que decidiu fazer uma tatuagem com o nome da ex-namorada, que é mãe do jogador Neymar.
Modelo Tiago Ramos, que decidiu fazer uma tatuagem com o nome da ex-namorada, que é mãe do jogador Neymar. Crédito: Reprodução /Instagram @tiagoramoss e @sivaldolins.tattoo
Apesar do término do namoro com Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, em dezembro de 2020, Tiago Ramos parece não ter superado a ex. Em maio deste ano, por exemplo, ele chegou a declarar que gostaria de ter se casado com ela e, agora, fez uma tatuagem em sua homenagem.
No último domingo (17), o tatuador Sivaldo Lins compartilhou em seu Instagram o momento em que tatuou o nome de Nadine na costela do modelo.
Em outra publicação, o tatuador exibiu o resultado final da arte e agradeceu: "Obrigado pela confiança, meu mano".
Nos comentários, internautas têm criticado a atitude do modelo e declaram: "Não tem juízo"; "Só porque é a mãe do Neymar"; "Um cara desse precisa de tratamento urgente"; "Se queria chamar atenção conseguiu".
Confira o momento:

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