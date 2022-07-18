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Whindersson Nunes faz show no meio da chuva e promete reembolso a fãs

Humorista pediu desculpas pelas condições ruins do evento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 14:30

O humorista Whindersson Nunes
O humorista Whindersson Nunes Crédito: Instagram/@whinderssonnunes
O humorista Whindersson Nunes, 27, foi fazer um show em Natal (RN), mas uma pancada de chuva fez com que as condições do evento não fossem as melhores. Após a apresentação, Nunes pediu desculpas pelas redes sociais e prometeu reembolsar o público.
"Mil desculpas pelo evento não ter sido um espetáculo como vocês mereciam. Já passei por tudo em cima de palco, e até aqui sempre deu tudo certo. Mas pancada de chuva realmente foi a primeira vez", começou ele.
"Eu também vou a shows e quando não sinto que me entregaram o que prometiam faz todo o sentido pegar meu dinheiro de volta. Deixei informações sobre reembolso nos meus Stories para quem se sentiu prejudicado. Mais uma vez, mil desculpas, e eu espero que em um outro momento você possa ver o meu melhor", emendou ele.
O comediante aproveitou para agradecer a todos que estiveram no local sob condições adversas e não desistiram. "A você que ficou na chuva comigo, aliás, desde a fila, muito mais tempo pegando chuva do que eu, de coração, valeu mesmo. Eu estava a ponto de explodir. Naquele momento você só pensa em como reduzir os danos", disse Nunes.

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