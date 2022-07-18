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  • Wesley Safadão relembra perda de sensibilidade durante piora da hérnia de disco
Em entrevista ao "Fantástico"

Wesley Safadão relembra perda de sensibilidade durante piora da hérnia de disco

Cantor precisou ser operado recentemente e está afastado dos palcos: "Para respirar, doía"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 13:55

Wesley Safadão tem Twitter hackeado
Wesley Safadão passou por um procedimento cirúrgico no início de julho Crédito: FramePhoto/Folhapress
Wesley Safadão segue afastado dos palcos desde junho, quando foi diagnosticado com hérnia de disco. Após piora no quadro, que não respondeu ao tratamento médico tradicional, o cantor precisou passar por uma cirurgia no dia 7 de julho.
Ao "Fantástico", de domingo (17), o artista relembrou os sintomas de sua condição: "Para respirar, doía. Se eu quisesse encher o meu pulmão, sentia dor. Eu sentia muitas, muitas pinçadas. Era na perna direita, era na perna esquerda".
Após os primeiros sintomas, Wesley foi ao hospital, onde recebeu medicação e realizou um procedimento simples de radiofrequência para amenizar a dor. Contudo, dois dias depois veio a fase de piora da lesão, quando o cantor teve perda de sensibilidade.

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"Eu posto uma foto nas redes sociais dizendo, 'gente, hoje tem show em Caruaru, em Pernambuco, no São João de Caruaru'. Quando eu posto a foto, já não estava mais sentindo as minhas pernas, aí me segurei na escada. Fui descendo meio que pelos braços, apoiando, apoiando. E foi a primeira vez que não consegui sentir sensibilidade nos meus testículos. Aqui eu passei a mão aqui, disse. 'Meu Deus, não estou sentindo nada'", contou Safadão.
Agora, o artista segue em recuperação e, para isso, precisa evitar esforço e andar devagar. Contudo, essa é uma missão difícil para ele, que está acostumado a fazer mais de 20 shows por mês.

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