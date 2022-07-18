Larissa Manoela e André Luiz Frambach assumem namoro Crédito: Reprodução/Instagram/@larissamanoela

Os atores Larissa Manoela, 21, e André Luiz Frambach, 25, assumiram o namoro neste domingo (17). O casal postou fotos juntos em suas redes sociais com direito a declarações de amor. As imagens são de um passeio que a dupla fez com amigos para Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, neste final de semana.

Durante o domingo, os fãs puderam acompanhar vídeos publicados nos stories dos perfis oficiais dos dois atores no Instagram nos quais eles aparecem curtindo a viagem entre abraços e sorrisos para a câmera. Já no final da tarde, os dois publicaram fotos em que aparecem juntos.

Na foto publicada por Larissa, o casal aparece abraçado em uma cachoeira em clima de romance. Na legenda, a frase "Modo nós" acompanhada de um emoji de coração.

Na publicação de Frambach, os dois aparecem deitados na areia e a legenda diz "quando é para ser...é".

Além de fazer a sua própria publicação, o ator aproveitou para comentar na postagem feita por Larissa.

"Eu te amo! Sempre será sobre eu e você. Sua felicidade é a minha, e pra sempre estaremos sorrindo como sempre estivemos juntos ".

Algumas imagens publicadas pelos dois durante o mês de julho já tinham levantado as suspeitas dos fãs de que os dois estariam juntos novamente.

Larissa e Frambach tiveram um rápido romance entre julho e outubro de 2021.