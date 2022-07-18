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Gretchen lança "Fênix do Amor" e traz mensagem sobre liberdade

No clipe publicado no YouTube, cantora surpreende ao vestir-se como uma fênix: "Renascemos todos os dias"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 14:06

Gretchen lança 'Fênix do Amor' e traz mensagem sobre liberdade de vida e de expressão
Gretchen lança 'Fênix do Amor' e traz mensagem sobre liberdade de vida e de expressão Crédito: Vinicius Fleury
Nesta sexta-feira (15), Gretchen lançou sua mais nova música, "Fênix do Amor". Com uma letra encorajada, ela mostra que a liberdade de vida e de expressão é igual para todos os indivíduos. Junto com a canção, chega também o clipe que foi gravado em Belém, no Pará.
"Fênix do Amor" tem os arranjos musicais feitos por Esdras de Souza, marido de Gretchen e saxofonista. A música traz a mistura da música eletrônica atual com os instrumentais de violino, teclado, guitarra, percussão, backing vocals e saxofone, gravados ao vivo como era feito nos anos 1980.
No figurino, Gretchen surpreende ao se vestir como fênix em uma fantasia feita de penas. A letra foi composta por Gabriel Miranda, filho da cantora, e transmite a importante mensagem de liberdade de expressão e de vida para todos, independentemente de classe social, gênero ou etnia.
"Afirmo na música que o importante é você se amar e se sentir perfeita e completa do jeito que você sempre quis ser. Nenhum preconceito racial, homofóbico ou de classe social poderá apagar seu brilho se você não quiser não se permita abater por nenhum comentário sobre sua vida ou sobre você. É por isso o nome Fênix do Amor. Todos nós renascemos todos os dias", relata.
"Vejo o publico LGBT+, nós mulheres, os negros, como excluídos da sociedade, mas somos a maioria que verdadeiramente formamos a sociedade. Renascemos das cinzas com tantas agressões, ataques homofóbicos, ataques racistas e sociais. Somos fênix, renascemos mais fortes diariamente." finaliza Gretchen.

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