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Filho de Andressa Urach diz que quase morreu pela 'fé fanática' da mãe

Arthur Urach conta que já sentiu dores e foi deixado na igreja
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 14:39

Arthur Urach fala sobre a mãe, Andressa, em novo vídeo
Arthur Urach fala sobre a mãe, Andressa, em novo vídeo Crédito: Reprodução
A relação de Arthur Urach, 17, com a mãe, Andressa Urach, 34, não é nada boa e parece que só piora. O jovem fez um vídeo em seu canal no YouTube e na legenda expôs uma suposta negligência da modelo num dia em que a "fé fanática" dela teria ocasionado uma quase morte dele após tanta dor.
Segundo o jovem, a mãe o ameaça de processo regularmente pelo que posta, mas mesmo assim ele resolveu falar. "Ela postou uma live difamando a mim, a Brenda [namorada] e a família dela por nos apoiar, quando eu pedi para ela apagar isso ela me mandou cuidar da minha vida, então foi o que eu fiz. Me afastei", começa.
"Ela vem em um vídeo recente falar que já tinha conversado comigo e com a Brenda o que é mentira. Já não é a primeira vez que eu tento me expressar e ela sempre fala que tem um demônio dentro de mim. Então, esse é um dos maiores motivos por eu ter crescido sem saber falar o que eu sinto", emenda o jovem.
Na sequência, ele conta sobre o dia em que agonizava de dor na barriga e que Andressa teria sido negligente. "Me levou para a igreja 6 da manhã e foi para o presídio cuidar das pessoas, me deixou com os pastores na igreja e voltou de noite, quando eu tava agoniando de dor. Estava com a minha vida em risco, quase tive uma sepse (foi o que os médicos disseram), tive q fazer uma lavagem estomacal. Quase morri por conta da fé fanática dela", descreveu Arthur.
Procurada, Andressa ainda não havia respondido as solicitações até a publicação deste texto. Porém, recentemente a modelo disse que o filho primogênito "não é o mesmo filho que criei" e que o jovem era "a maior decepção".

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