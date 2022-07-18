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Ex-casal

Piqué teria assumido traição a Shakira, mas separação foi por outro motivo

Segundo jornal espanhol, jogador já tinha vida de solteiro antes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 14:25

Piqué e Shakira
Piqué e Shakira Crédito: Reprodução @3gerardpique
A separação entre o jogador Gerard Piqué e a cantora Shakira segue dando o que falar. Segundo informações do jornal espanhol ABC, o atleta teria confessado a traição, mas o divórcio não teria sido concluído por esse motivo.
Segundo fontes ao jornalista, Piqué, de fato, revelou ter tido um caso rápido com uma garçonete de 22 anos. Porém, como ele já vivia uma vida de solteiro há meses, esse não teria sido o real motivo do rompimento.
Fontes à publicação garantiram que a relação de ambos já não era boa havia um tempo. O real motivo segue uma incógnita, e o atleta afirma que praticamente nada do que foi veiculado na imprensa seria verdade.
As fontes também ressaltam que o caso com a garçonete foi rápido e não um namoro como alguns veículos de imprensa noticiaram. Um caso esporádico.
Segundo o jornal espanhol El Periódico, o zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola já estaria morando sozinho em seu antigo apartamento. Ele seria presença frequente nos camarotes de casas noturnas da cidade, ao lado do colega de time Riqui Puig, 22. "Ele foi visto acompanhado de outras mulheres", garantiu o jornal.

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