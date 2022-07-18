Piqué teria assumido traição a Shakira, mas separação foi por outro motivo

Piqué e Shakira Crédito: Reprodução @3gerardpique

A separação entre o jogador Gerard Piqué e a cantora Shakira segue dando o que falar. Segundo informações do jornal espanhol ABC, o atleta teria confessado a traição, mas o divórcio não teria sido concluído por esse motivo.

Segundo fontes ao jornalista, Piqué, de fato, revelou ter tido um caso rápido com uma garçonete de 22 anos. Porém, como ele já vivia uma vida de solteiro há meses, esse não teria sido o real motivo do rompimento.

Fontes à publicação garantiram que a relação de ambos já não era boa havia um tempo. O real motivo segue uma incógnita, e o atleta afirma que praticamente nada do que foi veiculado na imprensa seria verdade.

As fontes também ressaltam que o caso com a garçonete foi rápido e não um namoro como alguns veículos de imprensa noticiaram. Um caso esporádico.