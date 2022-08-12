"Vai casar?", diz avô de Lucas Bissoli para Eslovênia no Espírito Santo

Lucas Bissoli apresenta Eslovênia para os avós no ES Crédito: Reprodução/Instagram/@eslomarques

Lucas Bissoli deu mais um passo na relação com a ex-"BBB" Eslovênia. Durante sua estadia no Espírito Santo, nesta semana, o capixaba apresentou seus avós para a namorada. Em um vídeo descontraído nas redes sociais, o ex-BBB mostrou a reação de sua família ao encontrar a paraibana. Nele, o avô do "Barão da Piscadinha" fez uma pergunta pra lá de curiosa.

“Ela é muito bonita”, disse para o neto. Na sequência, o avô do rapaz soltou para Eslovênia: “Você vai casar com ele?”. Apesar da pergunta íntima, a ex-sister encarou numa boa e deu uma resposta animadora para os fãs do casal. “Eu espero que sim", disse ela. "Estamos a caminho”, ressaltou Bissoli.

FESTA PRIVADA

Lucas também aproveitou a vinda ao Espírito Santo para reunir a família e os amigos em uma festa particular. Cerca de 50 pessoas curtiram junto com o ex-"BBB" em uma mansão, no Morro do Moreno, em Vila Velha, na tarde do último domingo (7). O "Sunset do Barão" veio para comemorar sua trajetória no "Big Brother Brasil" e a aposta no mundo de influenciador.

"Este é o momento que consegui juntar pela primeira vez todas as pessoas que amo: os amigos, Eslô, minha família. Todos que estão aqui foram importantes no processo do 'Big Brother Brasil' e esta é uma forma de celebrar com estas pessoas", disse Lucas na ocasião.

A festa com vista para a baía de Vitória foi regada a muito churrasco e bebida. É a primeira vez que o casal curte uns dias em terras capixabas. Eles retornaram para São Paulo, nesta quinta-feira (11), para retomar compromissos profissionais.