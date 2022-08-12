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"Vai casar?", diz avô de Lucas Bissoli para Eslovênia no Espírito Santo

Encontro aconteceu nesta semana, durante passagem do capixaba pelo Estado. Na ocasião, avô de Lucas perguntou para Eslô se eles vão casar; veja vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 11:40

Lucas Bissoli apresenta Eslovênia para os avós no ES
Lucas Bissoli apresenta Eslovênia para os avós no ES Crédito: Reprodução/Instagram/@eslomarques
Lucas Bissoli deu mais um passo na relação com a ex-"BBB" Eslovênia. Durante sua estadia no Espírito Santo, nesta semana, o capixaba apresentou seus avós para a namorada. Em um vídeo descontraído nas redes sociais, o ex-BBB mostrou a reação de sua família ao encontrar a paraibana. Nele, o avô do "Barão da Piscadinha" fez uma pergunta pra lá de curiosa.
“Ela é muito bonita”, disse para o neto. Na sequência, o avô do rapaz soltou para Eslovênia: “Você vai casar com ele?”. Apesar da pergunta íntima, a ex-sister encarou numa boa e deu uma resposta animadora para os fãs do casal. “Eu espero que sim", disse ela. "Estamos a caminho”, ressaltou Bissoli. 

FESTA PRIVADA

Lucas também aproveitou a vinda ao Espírito Santo para reunir a família e os amigos em uma festa particular. Cerca de 50 pessoas curtiram junto com o ex-"BBB" em uma mansão, no Morro do Moreno, em Vila Velha, na tarde do último domingo (7). O "Sunset do Barão" veio para comemorar sua trajetória no "Big Brother Brasil" e a aposta no mundo de influenciador.
"Este é o momento que consegui juntar pela primeira vez todas as pessoas que amo: os amigos, Eslô, minha família. Todos que estão aqui foram importantes no processo do 'Big Brother Brasil' e esta é uma forma de celebrar com estas pessoas", disse Lucas na ocasião.
A festa com vista para a baía de Vitória foi regada a muito churrasco e bebida. É a primeira vez que o casal curte uns dias em terras capixabas. Eles retornaram para São Paulo, nesta quinta-feira (11), para retomar compromissos profissionais.
*Com informações de Erik Oakes e Will Loyola

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