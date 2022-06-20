Lucas Bissoli conhece os pais de Eslovênia em Pernambuco: "Aprovadíssimo"

O ex-BBB capixaba Lucas Bissoli aproveitou o feriado para conhecer os pais da namorada, Eslovênia Marques, com a qual iniciou um relacionamento dentro do "Big Brother Brasil 22".
O casal viajou para Caruaru, cidade natal da pernambucana, e encontrou familiares e amigos de Eslô. Dona Kilma e Seu Antônio, sogros de Lucas, apareceram nas redes sociais da filha e do genro aproveitando o momento em família.
Nos stories do Instagram, o estudante de Medicina perguntou à sogra: "Estou aprovado?". "Aprovadíssimo", respondeu Dona Kilma. Eslô ainda compartilhou uma foto em que a mãe e o namorado aparecem juntos e escreveu: "Mainha apaixonada nele".