Joelma cai com as pernas para cima em show, na Bahia; vídeo

Não está fácil ser a Joelma nos últimos dias. Após se recuperar de uma esofagite, gastrite e um edema, a cantora caiu durante um show realizado em Medeiros Neto, na Bahia, neste domingo (19). Em vídeo que circula nas redes sociais, a cantora se desequilibrou e acabou caindo com as pernas para cima.
Bem-humorada, ela seguiu cantando mesmo no chão. Na sequência, ela segue com seu show e cantando seus hits. Assista abaixo o momento da queda:
INTERNAÇÃO
Recentemente, Joelma passou alguns dias internada para tratar sequelas decorrentes da Covid-19. Joelma foi internada no último dia 6 de junho com um quadro de esofagite, gastrite e um edema, além do inchaço no rosto. A assessoria informou que era sequela da Covid-19. Joelma contraiu a doença quatro vezes, sendo a última em abril deste ano. Ela recebeu alta no sábado, 11 de junho.