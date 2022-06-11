Joelma recebe alta após cinco dias internada

A cantora Joelma Crédito: Instagram/@joelmaareal

Cinco dias após dar entrada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, Joelma recebeu alta neste sábado (11). O comunicado foi feito no perfil da cantora no Instagram, juntamente com um vídeo de Joelma cantando e dançando no corredor do hospital.

"Informamos que a paciente Joelma da Silva Mendes teve alta hospitalar na manhã deste sábado (11) em ótimas condições e seguirá seu tratamento a partir de agora em sua residência", diz trecho do texto.

Joelma foi internada no último dia 6 de junho com um quadro de esofagite, gastrite e um edema, além do inchaço no rosto. A assessoria informou que era sequela da covid-19. Joelma contraiu a doença quatro vezes, sendo a última em abril deste ano.

Na sexta-feira (10), Natália Sarraff, filha de Joelma, usou as redes sociais para falar sobre o estado de saúde da sua mãe.

"Vim aqui apenas para tranquilizar todo mundo. Graças a Deus, mamãe está bem, está melhorando cada vez mais. O inchaço [no rosto] está passando. E cada dia que passa ela está cada vez mais forte, como sempre", disse ela no Stories do Instagram.