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Joelma recebe alta após cinco dias internada

Cantora estava internada com inchaço e gastrite em hospital de São Paulo. Em vídeo, ela aparece cantando e dançando no corredor do hospital
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 11 de Junho de 2022 às 13:30

A cantora Joelma
A cantora Joelma Crédito: Instagram/@joelmaareal
Cinco dias após dar entrada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, Joelma recebeu alta neste sábado (11). O comunicado foi feito no perfil da cantora no Instagram, juntamente com um vídeo de Joelma cantando e dançando no corredor do hospital.
"Informamos que a paciente Joelma da Silva Mendes teve alta hospitalar na manhã deste sábado (11) em ótimas condições e seguirá seu tratamento a partir de agora em sua residência", diz trecho do texto.
Joelma foi internada no último dia 6 de junho com um quadro de esofagite, gastrite e um edema, além do inchaço no rosto. A assessoria informou que era sequela da covid-19. Joelma contraiu a doença quatro vezes, sendo a última em abril deste ano.
Na sexta-feira (10), Natália Sarraff, filha de Joelma, usou as redes sociais para falar sobre o estado de saúde da sua mãe.
"Vim aqui apenas para tranquilizar todo mundo. Graças a Deus, mamãe está bem, está melhorando cada vez mais. O inchaço [no rosto] está passando. E cada dia que passa ela está cada vez mais forte, como sempre", disse ela no Stories do Instagram.
Por conta disso, ela segue em tratamento constante. No dia 6 de junho, ela foi ao hospital para fazer alguns exames e precisou ficar internada.

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