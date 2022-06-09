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Internada em SP, Joelma deve ter alta no fim de semana

Cantora foi internada na última segunda (6). Ela foi diagnosticada com esofagite, gastrite e um edema, complicações possivelmente decorrentes da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 16:08

A cantora Joelma
A cantora Joelma Crédito: Reprodução/Instagram @joelmaareal
Internada desde a última segunda-feira (6), Joelma segue com seu tratamento e deve ter alta no fim de semana. Segundo nota emitida pelo Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, a cantora, que chegou a ficar com o rosto inchado, foi diagnosticada com um quadro de esofagite, gastrite e um edema, complicações possivelmente decorrentes da infecção pelo coronavírus.
Joelma contraiu a Covid-19 quatro vezes. Segundo o hospital, "a paciente se recupera bem, com previsão de alta no fim de semana. Por orientação médica, ela deverá permanecer em repouso em casa por 7 dias com alimentação adequada e os cuidados necessários”.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA

“São Paulo, 09 de junho de 2022 – O Hospital São Luiz Itaim informa que a paciente Joelma da Silva Mendes deu entrada na unidade no último dia 06 para realização de check-up após quatro episódios de Covid-19. Durante os exames, a cantora foi diagnosticada com um quadro de esofagite, gastrite e um edema, complicações possivelmente decorrentes da infecção pelo coronavírus. Durante a internação, houve melhora significativa do quadro de edema. A paciente se recupera bem, com previsão de alta no fim de semana. Por orientação médica, ela deverá permanecer em repouso em casa por 7 dias com alimentação adequada e os cuidados necessários”.

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