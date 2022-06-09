Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Marcos Mion assume que sente sequelas da Covid e dispara: 'Vírus do mal'

Apresentador da Globo conta que não está 100% e reclama do cansaço
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 10:35

Marcos Mion
Marcos Mion Crédito: Divulgação/Multishow
Duas semanas depois de anunciar que tinha testado positivo para a Covid, Marcos Mion ainda não está 100%. O apresentador do "Caldeirão", da Globo, admitiu que sente sequelas da doença como a falta de ar e a tosse seca contínua, ao retomar a rotina do trabalho e das atividades físicas. Em seu primeiro treino nas novas instalações de sua própria academia, Mion desabafou em uma série de vídeos no Instagram, nesta quarta-feira (8).
"Primeiro treino de pernas depois da Covid. Para quem já pegou essa doença, o fôlego também demorou a voltar ao normal? Loucura isso. Que loucura", lamentou o apresentador já dentro da "Mion Fitness". Ele também contou sobre ter passado mal nas gravações da atração.
"Gravei dois programas e aí eu comecei com aquela energia. Lá em cima e cheio de gás. No meio do meu texto inicial eu já estava sem fôlego e quando a câmera cortava para apresentar os jurados, puxava o ar dos pulmões para poder seguir com a produção", assume.
O apresentador ainda revelou que continua com tosse e reclama da Covid. "Vírus do mal. Eu agradeço a Deus por já estar com as três doses da vacina no braço porque já era um consenso que todo mundo iria pegar. Fico pensando nas pessoas que pegaram no início e, infelizmente, faleceram. Que terror. Esses sintomas que ficam, essas sequelas são terríveis", assume o apresentador que revelo medo de pegar a Covid. "Tinha pavor".

Veja Também

Joelma é internada em hospital de São Paulo após inchaço no rosto

Linn da Quebrada diz ter sido expulsa de igreja por policiais

Médica de Paulinha Abelha se manifesta três meses após a morte da cantora

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Covid-19 Famosos Marcos Mion Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados