Marcos Mion assume que sente sequelas da Covid e dispara: 'Vírus do mal'

Marcos Mion Crédito: Divulgação/Multishow

Duas semanas depois de anunciar que tinha testado positivo para a Covid, Marcos Mion ainda não está 100%. O apresentador do "Caldeirão", da Globo, admitiu que sente sequelas da doença como a falta de ar e a tosse seca contínua, ao retomar a rotina do trabalho e das atividades físicas. Em seu primeiro treino nas novas instalações de sua própria academia, Mion desabafou em uma série de vídeos no Instagram, nesta quarta-feira (8).

"Primeiro treino de pernas depois da Covid. Para quem já pegou essa doença, o fôlego também demorou a voltar ao normal? Loucura isso. Que loucura", lamentou o apresentador já dentro da "Mion Fitness". Ele também contou sobre ter passado mal nas gravações da atração.

"Gravei dois programas e aí eu comecei com aquela energia. Lá em cima e cheio de gás. No meio do meu texto inicial eu já estava sem fôlego e quando a câmera cortava para apresentar os jurados, puxava o ar dos pulmões para poder seguir com a produção", assume.