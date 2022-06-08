Médica de Paulinha Abelha se manifesta três meses após a morte da cantora

Paulinha Abelha Crédito: Reprodução @Paulinha Abelha

Afastada das redes sociais desde a morte da cantora Paulinha Abelha - que fez parte do Calcinha Preta durante um período de sua vida -, a médica Paulla Carvallaro se manifestou pela primeira vez sobre o caso. Em vídeos e relatos à coluna de Leo Dias, ela se defendeu das acusações de que seria uma das responsáveis pela morte da cantora por conta de medicamentos receitados. No entanto, o laudo médico da artista comprovou o contrário.

Segundo o colunista, a médica chega a aparecer ao lado de Clevinho Santos, viúvo de Paulinha, nas imagens. Em trecho, ela diz que o laudo médico de Paulinha comprovou que a informação - de que os medicamentos receitados teriam causado a insuficiência hepática - é falsa.

"A lesão hepática não possui nexo causal com os medicamentos prescritos pela Clínica Cavallaro. Ou seja, não existe nexo causal entre os medicamentos prescritos e a doença que acometeu Paulinha. Embora todo o estrago que fizeram em minha vida pessoal e profissional, em momento algum eu duvidei de que a verdade viria à tona, como realmente veio”, explica a profissional.

Durante o relato, Paula também falou que as acusações sofridas motivaram inúmeros pacientes a deixarem de realizar tratamentos em sua clínica médica. “Algumas pessoas utilizaram as redes sociais para me difamar, onde sofri acusações injustas, que não afetaram só a mim, mas prejudicaram também outros profissionais médicos e a muitos pacientes, que interromperam seu tratamento em razão das inverdades disseminadas maldosamente nas redes sociais”, pontua Paula.

No vídeo enviado à coluna do Léo Dias, a médica fez questão de salientar que o encontro que teve com o viúvo de Paulinha a motivou a se pronunciar e se posicionar diante as várias acusações. Segundo Paula, ela se sentiu ''em paz'' para esclarecer o motivo da demora para reaparecer nas redes.

Leia todo o relato da médica Paula Cavallaro

“Hoje eu resolvi falar sobre as injustiças que fizeram comigo, em decorrência do falecimento da minha eterna amiga Paulinha Abelha. Algumas pessoas utilizaram as redes sociais para me difamar, onde sofri acusações injustas, que não afetaram só a mim, mas prejudicaram também, outros profissionais médicos, e a muitos pacientes que interromperam seu tratamento em razão das inverdades disseminadas maldosamente nas redes sociais.

Paulinha era saudável, e cuidava de sua saúde com hábitos bons e comidas de verdade; o Laudo final, atesta que a minha atuação profissional não teve qualquer ligação com o o ocorrido.

De acordo com a documentação analisada, as lesões renais apresentadas pela paciente não possuem relação com uso de a lesão hepática não possui nexo causal com os medicamentos prescritos pela Clínica Cavallaro. Ou seja, não existe nexo causal entre os medicamentos prescritos e a doença que acometeu Paulinha. Embora todo o estrago que fizeram em minha vida pessoal e profissional, em momento algum eu duvidei de que a verdade viria à tona, como realmente veio.