Laudo médico aponta causas da morte de Paulinha Abelha, do Calcinha Preta

Laudo médico mostra as causas da morte da cantora Paulinha Abelha Crédito: Reprodução/Instagram/@PaulinhaAbelha

A morte precoce da vocalista do grupo Calcinha Preta, Paulinha Abelha , em 23 de fevereiro, chocou o Brasil. Após a internação que levou a cantora a óbito, muitas dúvidas surgiram em relação às possíveis causas de seu falecimento. Entretanto, neste domingo (06), o programa "Domingo Espetacular", da Record TV, revelou o laudo médico da artista.

Segundo o programa, o documento aponta quatro doenças como principais responsáveis pela morte: meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite. Com isso, o fígado da cantora teria sofrido "injúria hepática induzida por medicamentos", ou seja, estava sobrecarregado.

De acordo com o material apresentado, foram encontradas 16 substâncias no corpo de Paulinha, entre elas, anfetaminas e barbitúricos. Essa quantidade de medicamentos teria causado uma inflamação do cérebro e dos tecidos vizinhos. Cabe ressaltar que a anfetamina é um remédio tarja preta que auxilia no tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, que pode causar perda de apetite e de peso, assim como náuseas e vômitos.

Já os barbitúricos são utilizados em sedativos que costumam ser ministrados em hospitais, mas ainda não há confirmação se essas substâncias foram usadas na cantora. Além disso, a emissora revelou que Paulinha acabou sofrendo problemas neurológicos. Um teste feito quando a artista estava internada encontrou níveis muito alterados em uma parte do cérebro, que correspondia a meningoencefalite.

A reportagem diz ainda que o remédio fazia parte de uma receita médica fornecida pela nutróloga da vocalista do Calcinha Preta. Drogas, como antidepressivo, redutor de apetite, calmantes naturais, estimulantes e cápsulas para a memória, também foram receitadas pela profissional de saúde.