Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia

Laudo médico aponta causas da morte de Paulinha Abelha, do Calcinha Preta

De acordo com material apresentado pelo "Domingo Espetacular", da Record TV, quatro doenças seriam as principais responsáveis pela morte da artista: meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite. Fígado da cantora estaria sobrecarregado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Março de 2022 às 12:25

Corpo de Paulinha Abelha, do Calcinha Preta, é velado em Aracaju
Laudo médico mostra as causas da morte da cantora Paulinha Abelha Crédito: Reprodução/Instagram/@PaulinhaAbelha
A morte precoce da vocalista do grupo Calcinha Preta, Paulinha Abelha, em 23 de fevereiro, chocou o Brasil. Após a internação que levou a cantora a óbito, muitas dúvidas surgiram em relação às possíveis causas de seu falecimento. Entretanto, neste domingo (06), o programa "Domingo Espetacular", da Record TV, revelou o laudo médico da artista.
Segundo o programa, o documento aponta quatro doenças como principais responsáveis pela morte: meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite. Com isso, o fígado da cantora teria sofrido "injúria hepática induzida por medicamentos", ou seja, estava sobrecarregado.
De acordo com o material apresentado, foram encontradas 16 substâncias no corpo de Paulinha, entre elas, anfetaminas e barbitúricos. Essa quantidade de medicamentos teria causado uma inflamação do cérebro e dos tecidos vizinhos. Cabe ressaltar que a anfetamina é um remédio tarja preta que auxilia no tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, que pode causar perda de apetite e de peso, assim como náuseas e vômitos.
Já os barbitúricos são utilizados em sedativos que costumam ser ministrados em hospitais, mas ainda não há confirmação se essas substâncias foram usadas na cantora. Além disso, a emissora revelou que Paulinha acabou sofrendo problemas neurológicos. Um teste feito quando a artista estava internada encontrou níveis muito alterados em uma parte do cérebro, que correspondia a meningoencefalite.
A reportagem diz ainda que o remédio fazia parte de uma receita médica fornecida pela nutróloga da vocalista do Calcinha Preta. Drogas, como antidepressivo, redutor de apetite, calmantes naturais, estimulantes e cápsulas para a memória, também foram receitadas pela profissional de saúde.
A certidão de óbito da cantora consta hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite como algumas das causas da morte. Mesmo com algumas lacunas a serem preenchidas, como a resposta do laudo dos rins, a investigação ganha cada vez mais novos capítulos.

Veja Também

Calcinha Preta muda logomarca da banda para homenagear Paulinha Abelha

Viúvo e irmã de Paulinha Abelha fazem homenagem à cantora: 'Dor tão grande'

Corpo de Paulinha Abelha, do Calcinha Preta, é velado em Aracaju

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados