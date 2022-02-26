Viúvo e irmã de Paulinha Abelha fazem homenagem à cantora: 'Dor tão grande'

O casal Clevinho Santos e Paulinha Abelha Crédito: Reprodução/Instagram/@clevinhooficial

O viúvo da cantora Paulinha Abelha, Clevinho Santos, fez uma homenagem a ela neste sábado (26), em suas redes sociais. "Eu nunca imaginei passar por uma dor tão grande assim!", escreveu ele em seus stories do Instagram, onde postou uma foto ao lado da artista, que era vocalista do Calcinha Preta.

A cantora morreu na noite de quarta-feira (23), aos 43 anos, devido a complicações renais. Desde então, o marido já havia publicado outras fotos da cantora em seu feed do Instagram. Na quinta (24), em uma foto de Paulinha com asas de anjo, ele colocou a legenda: "Eu te amarei para sempre".

Nesta sexta (25), ele postou um vídeo com um compilado de apresentações da vocalista. "Você transformou a vida de milhares de pessoas, de várias gerações. Uma mulher que levou liberdade e empoderamento através da música", escreveu. "Seu lugar no palco e nos nossos corações será eterno. Voe em paz, Abelha!"

O enterro da cantora ocorreu na tarde desta sexta-feira, em Simão Dias (SE), sua cidade natal. O público também conseguiu homenagear a artista em dois velórios, um em Aracaju e outro também em Simão Dias.

A cantora tinha sido internada no dia 11 de fevereiro após reclamar de dores abdominais após o retorno de uma viagem. Ela então procurou atendimento médico, quando recebeu o diagnóstico de lesão renal. Não há informação sobre o que teria causado o problema.