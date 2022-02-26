Zé Vaqueiro aposta em hit do carnaval e diz ter 'muitos sucessos na manga'

Zé va Crédito: Reprodução/Instagram/@zevaqueiro

Com o intuito de perpetuar seu sucesso e se manter sempre vivo nas paradas musicais, o cantor Zé Vaqueiro, 23, acaba de lançar no YouTube e nas plataformas digitais a música "Adivinha Aí", canção que ele já aposta como o novo hit do Carnaval 2022

"Esse é o intuito, o de virar sucesso e todo o mundo curtir. É boa, melodia contagiante e traz identificação. Meus fãs gostam de se ver nas músicas e de cantar sobre o amor", afirma o músico pernambucano de Ouricuri em conversa com a reportagem.

A música, cuja letra aborda quem nas redes se diz livre, leve e solto, mas que na vida pessoal só pensa em namorar, já mostra capacidade para triunfar. Só nos primeiros cinco dias, já ultrapassava as três milhões de visitas na plataforma. Os números empolgam Vaqueiro, que revela ser viciado em acompanhar a evolução do seu trabalho na internet.

"Superou minhas expectativas. O pessoal já tem falando muito bem. Gosto de ver a repercussão, os números de visualizações, o que estão falando de mim", conta o músico, que começou a carreira em 2017 fazendo apresentações no interior de Pernambuco e ficou conhecido após os sucessos "Letícia" e "Eu Tenho Medo".

O clipe foi gravado em Fortaleza dentro de um bar para que o enredo que cita azaração ficasse mais verossímil. Mas engana-se quem pensa que Zé Vaqueiro vai parar por aí. Ele conta que em 2022, ano em que completa cinco anos de trajetória, deverá lançar mais composições próprias.

"Tenho muita coisa para mostrar ao público e penso em resgatar também músicas mais tradicionais das minhas raízes, aquelas mais tradicionais nordestinas. Tenho muito hit na manga", decreta ele que tem como lema consolidar cada vez mais o ritmo do piseiro nos quatro cantos do país.

Mais para o meio do ano, ele promete lançar um novo EP (disco de até seis faixas) com inéditas e já busca locações para gravar um DVD. O artista também promete parcerias que vão deixar o público de queixo caído.